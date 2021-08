La mamá de L-Gante estuvo presente durante el show en vivo de su hijo en La Academia 2021 y contó el origen del nombre de su hijo.

Claudia lo acompañó en el piso y le contó a Marcelo la historia de su nombre, Elián, relacionada con el niño cubano famoso por cruzar el océano en balsa.

El nombre del cantante es Elián Ángel González y nació en época en la que niño conocido como el “balserito cubano” conmocionó al mundo.

Además, ambos revelaron que fue quien le puso su nombre artístico, cuando irónicamente le decía que vestía de manera elegante: “Ella me descansaba. Usaba bermudas, medias, pantuflas”, contó el músico.

L-Gante reconoció que su madre funciona como una especie de productora que lo baja a tierra: “Me dice: ‘ahí ya te estás pasando’” reconoció.

Después, el músico cantó en vivo sus hits “Alta data”, “RKT” y su versión del abecedario.

“Vengo de una vida que me puso varias complicaciones, pero siempre me busqué la vuelta. No tuve padre, pero lo que me orientó en la vida fue no decepcionar a mi mamá”, contó el cantante, que antes de despedirse le regaló un “perrito malvado” de peluche a Marcelo Tinelli.

Fuente: Minuto Uno