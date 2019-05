El 11 de julio de 1998, casi un año antes de su muerte, Cris Miró visitó la provincia por primera y única vez. En la cima de su carrera, fue invitada para animar un show en un boliche, pero recibió constantes agresiones por parte del público y todo se tornó una pesadilla.

Jóvenes de entre 17 y 24 años la escupieron, silbaron y hasta le tiraron vasos y bananas de plástico que el público estaba utilizando como cotillón.

Sin embargo, pese al desagradable episodio, la vedette le restó importancia a lo ocurrido. "Esto nunca me pasó. No estoy acostumbrada a estos inconvenientes. Hay que entender que cuando se trabaja en una disco y no en un teatro, a veces la gente no va predispuesta a ver este espectáculo", dijo a DIARIO DE CUYO intentando minimizar el hecho.

Lo cierto es que cuando uno de los elementos que le arrojaron la golpeó en la cara, tomó una botella que alguien le acercó, la estrelló contra una pared y se bajó del escenario.

Sin embargo, cuando los ánimos se calmaron, regresó y animó el evento (la Elección de la Mariposa) que se llevó a cabo en Eclipse ante unas mil personas.

El 1 de junio de 1999 y luego de sufrir una dura enfermedad, Cris Miró falleció a los 31 años de edad.