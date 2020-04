Agus Agazzani tomó una radical decisión y renunció al Bailando. La novia de Martín Baclini no participará del certamen este 2020 con su pareja.

La noticia la dio Ángel de Brito en LAM quien aseguró que la morocha tomó la drástica decisión porque no "está preparada" para asumir la exposición.

De esta primicia también estuvo al tanto Cinthia Fernández, quien solamente se limitó a hacer gestos de sonrisa cuando el periodista contaba la buena nueva.

Luego, el conductor la chicaneó y le consultó si bailaría con él. "Pero ni muerta. Yo vi una cosa rara te voy a decir. Nos perdimos de ver un gran talento", disparó la morocha.

Agazzani había comenzado con los ensayos virtuales para el certamen y junto al empresario mostraron, mediante redes sociales, cómo se preparaban para el ritmo de estreno.

Días atrás, la cordobesa accedió a una entrevista con el ciclo de Ángel de Brito e intentó desprenderse de cualquier polémica con Cinthia. "Con Cinthia no tengo nada. Yo aparecí después, no voy a discutir nada que no corresponde", dijo en diálogo con LAM.