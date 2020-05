Una imagen de Adele rapada tras perder 68 kilos en el último tiempo causó impacto en las redes sociales.

La fotografía fue compartida por Hey Reilly, cuyo trabajo consiste en editar fotografías de artistas y personalidades en situaciones hilarantes.

La fotografía de la intérprete de Someone like you y Skyfall, entre otros temas, se volvió viral en redes sociales, donde algunos usuarios creyeron que la fotografía era real y otros relacionaron el corte de pelo con la nueva producción discográfica que la cantante lanzará en septiembre.

Aunque pareció que la cantante británica se había sumado a la iniciativa que varias personas realizaron en medio de la cuarentena por el coronavirus, no fue así. Solo se trató de una edición.

Desde que bajó casi 70 kilos, Adele no posó para los paparrazzi hasta esta ocasión en donde se la vio muy relajada. La fiesta fue organizada por el empresario musical Guy Oseary. También estuvieron presentes Jennifer López y el clan Kardashian.