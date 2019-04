Luego de su nombramiento en People, Jennifer Garner se adueñó del trono de la mujer más linda del mundo -que ocupó Pink en 2018- y su rostro será portada de mayo en el especial dedicado a la celebridad más hermosa. Actriz y productora de cine y TV, modelo y mamá, según la revista, la corona recayó en ella por su belleza física y por el perfecto equilibrio de su carrera, su trabajo benéfico y la crianza de sus tres hijos -Violet (12), Seraphina (9) y Samuel (6)-, fruto de su relación con su exmarido, Ben Affleck.



Nacida en Houston (Texas) en 1972 -el 17 de abril cumplió 47 años-, la artista es conocida por su desempeño en cintas como Si tuviera 30, Elektra, Milagros del Cielo, Daredevil y Pearl Harbor y por su protagónico en la serie Alias. Pero, además, es cofundadora de la compañía de alimentos orgánicos para bebés Once Upon a Farm y embajadora del grupo defensor de los derechos de los niños Save the children.



Para cumplir con sus tareas maternales y una exigente rutina laboral, la star prefiere outfits sencillos pero sobrios. Por ejemplo, el Roland Moulet en azul marino y sobrefalda que llevó Meghan Markle en la víspera de su boda fue imitado por ella cuando recibió la estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Para respetar la esencia minimalista de los diseños, Jennifer combina su vestuario con el "touch' de joyería ultradelicada, sin exagerar. Por todas estas razones, es una referente de moda.



Sencilla y sofisticada. Garner es elogiada en sus apariciones. Ella sabe potenciar su belleza natural, llevando el cabello con toques modernos, flequillo y highlights rubios en la parte inferior de su melena; o con recogidos simples. Y para su make up, prefiere una onda suave y delicada. En tanto que, para sus salidas diarias, opta por un look casual.