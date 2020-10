Siguiendo el camino de colegas locales que ya pasaron por este escenario -entre más de 250 grupos y solistas de todo el país, desde que empezó el aislamiento por la pandemia- el sábado próximo, La oveja negra y los García serán parte de Unísono. Se trata de una nueva edición del programa federal realizado por el Inamu (Instituto Nacional de la Música) y emitido a las 19 hs por la TV Pública, que en esta ocasión estará presentado por Fabiana Cantilo.



"Vamos a presentar Una musa en Santa Fe, que grabamos hará un mes y medio junto a Juan Taleb, de Caligaris. Lo único que te piden son videos grabados en buena calidad y en manera horizontal. Nosotros lo hicimos con la modalidad en casa, donde cada uno graba y después se edita. Por ahí es un trabajo más duro en edición, pero estamos trabajando así desde la pandemia y lo podemos mostrar en cualquier parte del mundo", señaló a DIARIO DE CUYO Carlos García, consciente de lo bueno de tener espacios donde mostrarse.



"Hay lugares de difusión que los músicos buscamos de manera continua y ese es un buen lugar que está abierto para los músicos emergentes e independientes de Argentina, así que era como prescindible mandarlo. Hay vidrieras a nivel nacional e internacional a las que hay que estar atentos, porque con lo que estamos viviendo es muy complicado el vivo, sobre todo para los músicos; y hay que acudir a este tipo de difusión que es muy importante y que lo que tiene de bueno es que se puede ver en cualquier parte del mundo", añadió el frontman de la banda sanjuanina.



Justamente, García señaló que lo que rescata de esta situación tan dura para el sector es que se han abierto muchísimas puertas de medios y de encuentros dentro y fuera del país, y que hay más interés en la gente en escuchar otras propuestas. "El miércoles pasado estuvimos en una conferencia de prensa donde había unos 40 medios de un montón de países y es algo que antes, si no estabas en ese lugar físico, era imposible. Sin embargo ahora podemos desarrollar este tipo de actividades en vivo, a un click de distancia", ejemplificó. "Algunos lo harán por solidaridad, otros porque no tienen otra cosa que publicar (risas) pero lo positivo que está dejando es que se abren puertas en el país y en toda Latinoamérica. Nosotros venimos trabajando desde marzo prácticamente todas las semanas, participando de festivales en Colombia, Perú, Chile, México, incluso en festivales importantes que no se pueden llevar a cabo de manera presencial, pero que hacen sus ediciones online, sea pregrabados o en vivo. Y hay que aprovechar todas estar vidrieras hasta que se pueda salir a tocar", señaló el cantautor.



Sobre la flexibilización que hubo en la provincia, García aplaude cualquier medida que signifique recuperar fuentes de trabajo, pero manifestó que al ser el suyo un combo numeroso, no puede aprovecharla más que en algún formato reducido. Por eso, y aunque no todo lo "virtual" venga acompañado siempre de una retribución económica, de momento "La oveja" seguirá rodando en este modo, apoyada en los ingresos que sus integrantes generan con sus profesiones y oficios paralelos.



"No puedo decir que lo que está pasando sea algo bueno, pero hay que estrujarlo y sacarle lo positivo que se pueda. Tampoco podemos estar todo el día quejándonos y viendo lo malo, lo negativo, porque nos vamos a volver locos. A pesar de todo estamos activos y seguimos trabajando para mostrar nuestra música", valoró García que, mientras espera los shows presenciales, junto a sus compañeros será parte del festival colombiano Catatumbo, sigue generando videos (entre ellos el flamante SOS, con Pino, de Estrambóticos, un referente del ska mexicano) y proyectos para concretar.