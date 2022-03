Flamante integrante del top-five de las películas más vistas en los cines argentinos, "Spider-Man: Sin camino a casa" logró otro lauro: en su retirada sin prisa de las salas nacionales se convirtió en el film de superhéroes más taquillero del país. Según registros oficiales, la nueva entrega del arácnido de Sony Pictures tuvo su preestreno mundial el 15 de diciembre y, a partir de allí, comenzó una carrera ascendente que la ubicó en los primeros puestos de recaudación, llegando a la friolera de casi 1.900 millones de dólares en todo el mundo. En tanto que, según datos del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) en Argentina el suceso sobrepasó los 4 millones de espectadores, un número por demás contundente que la situó en quinto puesto detrás de Toy Story 4 estrenada el 20 de junio de 2019 (con 6.726.265), Los Minions que debutó el 2 de julio de 2015 (con 4,972.729 millones), La Era de Hielo 4 que ingresó el 28 de junio de 2012 (4.364.959 millones) y la ambiciosa Titanic que arribó el 5 de febrero de 1998 (con 4.348.507 millones).



Y San Juan no estuvo ajena a este fenómeno. Si bien no hay cifras oficiales aún, desde los cines locales sostuvieron que durante sus 14 semanas en exhibición se consagró como un boom pospandemia con un éxito demoledor, desde su avant premiere en la misma fecha que en todo el país hasta el debut de su colega, The Batman, con Robert Pattinson detrás de la máscara del hombre encapotado. En relación a este acontecimiento, desde el Cinemacenter manifestaron a DIARIO DE CUYO que este capítulo de la saga "superó todos los estrenos", según expresó Virginia Soto desde la oficina de comunicaciones de la empresa.



"Hasta la última función, fue a lleno total. Hay gente que asistió más de 5 veces, es impresionante. Tuvimos entre 3 mil y 4 mil personas por semana, nada que ver con Batman", manifestaron fuentes del complejo.



En tanto que, desde Play Cinema reconocieron el poder del joven Peter Parker personificado por Tom Holland contabilizando un poco más de 25 mil espectadores mientras permaneció en cartelera. "Todo San Juan vio la película", dijo desde la gerencia Gustavo Vargas quien habló de un "récord absoluto" después de la pandemia, ya que "ni siquiera Rápido y Furioso 9 pudo hacer estos números", como analizó.



"En cuanto a superhéroes marcó la diferencia y siguiendo la misma línea podemos hablar de Avengers: Endgame y Toy Story", agregó Vargas, subrayando que la segunda parte de Doctor Strange, que arribará el próximo 5 de mayo a la provincia, sería el tanque que podría llegar a vencerlo "ampliamente", con "una expectativa de 30 mil personas la primera semana", como destacó quien avizora que en este gran año para la cinematografía se esperan, además, las nuevas aventuras de Los Minions, Top Gun 20 con Tom Cruise 2 décadas después y el tercer episodio de Jurassic World.



Y, desde el CPM, remarcaron que "sin dudas San Juan siguió la tendencia mundial". "Impactó muy por arriba de Avengers que fue una de las más vistas en su momento. Se convirtió en un salvataje para la industria nacional que se dedica al cine", apuntó Eduardo Dos Santos, gerente de operaciones de la cadena sobre este largometraje que marcó otro hito al aventajar a los títulos nacionales Relatos Salvajes, dirigido por Damián Szifron, que vendió 3,9 millones de tickets en 2014; El Clan, de Pablo Trapero, que logró 2,6 millones de asistentes en 2015; y a la ganadora del Oscar, El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella, que convocó 2,4 millones en 2009. (Fte: Télam, INCAA, Ultracine.com)



DATO