Es cantante y actriz y muy bien le ha ido en ambos mundos. Desde que sacó el premonitorio título El destino soy yo (en 2009), su música ha trepado en los charts de su país y de varios otros de Hispanoamérica, incluida Argentina. En la pantalla, La Meca vio con agrado sus actuaciones en las series Lola, érase una vez y Sueña conmigo y no pasó mucho tiempo hasta que dio el salto a Hollywood, participando de From Dusk till Dawnen y en películas taquilleras como Rápidos y Furiosos y Godzilla vs. Kong. Y ahora, entre otros proyectos, se pondrá en los zapatos de su compatriota, "La Doña' María Felix. Pero, multifacética como es, el encanto hipnótico de Eiza González parece no tener techo. Con su elegancia y estilo, la bella morena se ha convertido también en un ícono de la moda. La prueba más reciente fue el desfile de la mansión Louis Vuitton, durante la Semana de la Moda en París, cuando fue blanco de todas las miradas luciendo un colorido atuendo oversize que luego compartió en Instagram, donde cosechó otra catarata de elogios; outfit que para los especialistas, seguramente marcará tendencia esta temporada.



Y si bien algunos haters le recuerdan que no siempre su codiciado rostro fue tan agraciado y apuntan a cirugías de nariz y pómulos, ya no tiene problema alguno en asumir los retoques que se realiza, sea por salud o para sentirse mejor consigo misma. A fin de cuentas, Eiza se manifestó a favor de "enchularse': "Si hay algo que no te gusta y puedes cambiártelo, pues la verdad es de cada quien, pero yo estoy muy feliz', sostuvo con la artista azcteca de 31 años con la impronta que la caracteriza.

LOOKS

Fashionista, osada y decidida, Eiza ha transitado muy distintos estilos, cada una de las veces con una marcada personalidad.