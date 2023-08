El espíritu trashumante de Raly Barrionuevo lo llevó a recorrer numerosos senderos, rutas y paisajes a lo largo y ancho del país y del continente. Actualmente desarrolla un nuevo formato de espectáculo en vivo -en modo intimista- denominado "A solas y sin libreto"; es una nueva etapa, sin una banda estable que lo acompañe, pero en el hombro viene con la mochila cargada de canciones de sus 15 discos publicados. En esta oportunidad, se quedará el fin de semana, primero con función esta noche en el Teatro Sarmiento y mañana, partirá rumbo a Jáchal para La Peña Cultural Los Andantes. Allí compartirá escenario con Nico Balmaceda, Flor Castro y Rocío Villegas, Los Lucero de Jáchal, Puchi García y otros artistas locales invitados en el Club Sportivo Racing, donde habrá shows de danzas tradicionales, exposición de pintura, lectura de poesías, gastronomía, entre otras actividades. De este modo, el trovador santiagueño llegará a la provincia a cumplir con varios compromisos pendientes: con su público, con sus colegas y también consigo mismo, porque en diálogo con DIARIO DE CUYO reveló que busca volver a disfrutar del afecto de la tierra cuyana, de su música y de su gente.



"Es una alegría inmensa que siento porque la gente está haciendo un esfuerzo grande por comprar las entradas para el teatro", contó el cantautor de Frías, contento porque "compartiremos escenario con Nico Balmaceda, que es un súper valor jachallero, un artista que admiro mucho y hace tiempo queríamos actuar juntos, me pareció esta vez la oportunidad perfecta para lograrlo".



Entre 2009 y 2020, Raly desarrolló dos discos, "Radio AM" y "1972" (junto a Luis Chazarreta en guitarra, la fallecida pianista Elvira Ceballos y su hermano Daniel en bombo legüero) que representan un rescate de aquellas canciones argentinas tradicionales del "20, del "50 y de los años "60. Cuando estrenó "1972" -hace un año y para una transmisión en vivo y en cadena, con más de 50 emisoras involucradas, incluyendo a Radio Nacional Jáchal- fue todo un suceso, porque en el fondo, también siente un afecto especial por este medio tradicional, su estética y su lenguaje. Tales melodías lo acompañaron durante su infancia y guardan un valor sentimental muy preciado. En ambas placas están grabadas "Calle angosta" (Alfredo Alfonso y José Zavala), el vals "A unos ojos" (Hernán Videla Flores y Carlos Montbrún Ocampo), "Carta a un cuyano" (Ernesto Villavicencio y Carlos Palacio) y "Vallecito" (Buenaventura Luna), entre otras grandes obras del cancionero popular cuyano con varias referencias a Los Trovadores de Cuyo, Hilario Cuadros y Antonio Tormo. Esta reserva cultural fue importante durante su infancia, ya que habitualmente sonaba en la radio de casa. Así lo ratifica y lo pondrá de manifiesto en Capital y en Jáchal: "Tengo un cariño muy grande por el pueblo jachallero. Es un pueblo tradicional y luchador, con gente muy querida que trabaja en la finca, toca la guitarra y canta. Como lo hace Nico. Es una tierra que desde que la pisé por primera vez, tiene una energía especial y se siente fuerte". Además, guarda un gran respeto por los ritmos que escuchaban sus padres y sonaban en su casa: "La tonada estuvo muy presente en mi infancia. No me considero un tonadero, porque de hecho pasé la adolescencia y juventud por la chacarera y zamba en las cuáles me he parado siempre, pero la tonada es mi primera infancia", contó el trovador. Y agregó: "Toda esa música guardada en mi memoria... sentí que tenía una deuda artística y la necesidad de cantarla en su momento. Es lo que tiene el folklore antiguo, implica también que hay que ponerse en la piel de Tormo, de Villavicencio y de Buenaventura, como también en la de Nelly Omar (en el vals La pulpera de Santa Lucía), porque en las radios sonaban parecido".



Puntualmente, en el himno jachallero, que la grabó junto a Daniel Altamirano, quien hizo el recitado del poema de Dojorti, afirmó que "a Vallecito no lo canto como una postal, tiene algo de esa tierra muy adentro y con afectos importantes para mí. Cada vez que lo entono, emociona. Con estas obras, los jóvenes que vienen a los recitales y festivales descubrieron un sonido y una música que no tenían presente. Esta música es fina y delicada, de gente que no cantaba macanas. Eran autores que apostaban a la poesía y a la musicalidad". Y finalizó: "No quiero convencer a nadie, pero el amor de los jóvenes por el folklore no ha muerto, al contrario está muy vivo. Por más que quieran erradicarlo, taparlo y ningunearlo, hay raíces zarpadamente profundas que siempre brotarán".



DATO

Raly Barrionuevo. Viernes 4 de Agosto a las 22hs. en el Teatro Sarmiento (Alem 34 norte) y sábado 5 de Agosto a las 12.30hs. en el Club Sportivo de Racing de San José de Jáchal (General Acha y Florida). Entradas: $5.500 y $6.500.