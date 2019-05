Silvina Bosco murió este martes a los 52 años luego de estar internada durante varios días en el Sanatorio de la Trinidad. Su fallecimiento fue recibido con mucho dolor en el ambiente artístico.



La actriz, recordada entre otros trabajos por su participación en los programas Amigovios, Chiquititas y Casi Ángeles, había escrito su último mensaje el 4 de abril, con una frase de "La Vida es Bella".



"La vida a veces duele, a veces cansa, a veces hiere. Ésta no es perfecta, no es coherente, no es fácil, no es eterna; pero a pesar de todo LA VIDA ES BELLA",había escrito Silvina Bosco en Instagram.

Su temprana muerte fue recibida con muchísimo dolor por sus colegas, que así se expresaron en las redes sociales:

Te vamos a extrañar mucho Silvina Bosco. ���� pic.twitter.com/TVVA9tp9xF — Actrices Argentinas (@actrices_arg) 30 de abril de 2019

A quien fue mi amiga y compañera tantos años en la ENAD con todo mi amor te despido pidiendo a Dios te reciba en su Gloria #silvinabosco https://t.co/kpA0d49KSf — Iliana Calabró (@ilianacalabro1) 30 de abril de 2019

Silvina Bosco compañera , me quedo con tu sonrisa eterna . ( QEPD)�� — Jean Pierre Noher (@jeanpierrenoher) 30 de abril de 2019

Silvina Bosco. Actriz hermosa y talentosa. Y una compañera de otro planeta. Te quiero y siempre te voy a tener en mi corazón. https://t.co/23bj1nrXkz — Juan Minujin (@juanminujin) 30 de abril de 2019

Muy triste noticia.

Mis condolencias a su familia,

Una gran compañera, actriz, madre y una apasionada trabajadora de la actuación!

La vamos a extrañar. https://t.co/5xKKRVKPHq — Victoria Onetto (@onettovictoria) 30 de abril de 2019

Tremenda actriz y mejor persona. Tan luminosa y hermosa. Silvina Bosco QEPD. Fuerza y amor a su familia.

����❤️ pic.twitter.com/0RoeJz2FFL — Nicolas Vazquez ���� (@vazqueznico) 30 de abril de 2019