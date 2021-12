La obra ganó el subsidio Estímulo a la Creación del Instituto Nacional del Teatro, Becas a la Creación del Fondo Nacional de las Artes, y quedó seleccionada en el programa federal Impulsar II. Y hoy llegó el momento de subirla a escena (ver aparte). "Contraseña" es una obra de baile flamenco que aborda la historia de su propia creadora y directora, la bailarina Cuky Maestro, aunque no será ella quien la suba a las tablas.



"Es una autobiografía que surgió en 2021 como forma de expresión propia, utilizando la danza como medio de expresión. El año pasado falleció mi mamá, fue un golpe muy duro. Luego realicé un tratamiento de inseminación -no quedé embarazada- y pensé que podía tener mucho sentido el hecho de contar lo que me pasa a través de la danza. La obra habla de la muerte como muerte y como transición, habla de cómo nos condicionan los mandatos familiares y sociales, de la posibilidad que tiene hoy la mujer de tener un hijo soltera o con una pareja del mismo sexo, y por último de las complicaciones que nos trajo la pandemia, el encierro, la ansiedad, la violencia de género, entre otros temas", adelantó Maestro. "Habla de mi vida, pero sin ser yo quien la interprete, sino que es poner mi vida en la escena y ser yo quien la dirija", se explayó la directora.



Alejandra Minet, Milagros Soler, Mariana Fernández (protagonistas), Pía Gaia y Guadalupe Corral (cuerpo de baile) son las bailarinas que le pondrán el cuerpo a esta historia; quienes a la hora del armado también tuvieron libertad para aportar de su propia cosecha; y que además tuvieron "el apoyo y la mirada" de la bailarina y coreógrafa Julia De Nardi.



Sobre cómo sintió el hecho de "verse desde afuera", Maestro contó que "es muy difícil como directora pedirle a otra persona que interprete el dolor por la muerte de un padre cuando aún esa intérprete no lo ha vivido, por ejemplo; pero con el trabajo que tuvimos con las chicas de cómo llegar a esos límites, logramos muchas conexiones e interpretaciones que me hacen emocionar. En ciertos momentos se me corrían las lágrimas, porque para mí es fuerte ver mi vida en la escena". Y agregó: "Además, sé que quien vea la obra podrá sentirse muy conectado también, porque todos hemos pasado alguna de esas situaciones, incluso por la muerte, a lo mejor no como algo físico, pero sí como una transición a nuevas experiencias, dejando atrás otras cosas", advirtió.



Cierre de año del Instituto Aires de Cádiz, "Contraseña" tiene cuatro escenas, cuatro momentos conectados por los personajes y por la música, que fue realizada específicamente para la obra y grabada por músicos de Mendoza -Diego Lorenzo en guitarra, Leo Landa en percusión y Mauro Bianchinelli en saxo- y de San Juan -Daniel Gómez en guitarra y Rita López en cante-. Y también contó con el aporte de María Victoria Barud en técnica y guión lumínico.



El dato

Contraseña. Hoy, 22 hs, Sala TES. 18 de diciembre, 22hs, sala Auditorium del Teatro del Bicentenario. Entradas $450 anticipada y $550 en la puerta. www.eventbrite.com.ar