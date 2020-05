"Cargar lo peor sintiendo la ley del mundo / ganarte un lugar se vuelve un trabajo duro / jugando cartas llenas de esfuerzo encaras tu juego", la estrofa de la canción "El nuevo camino del hombre" cobra un significado especial, no sólo por la letra o la melodía de esta obra consagratoria para una de las bandas más importantes del metal argentino como A.N.I.M.A.L. Ponerla en práctica es una constante en la vida musical del cantante sanjuanino Pablo del Castillo, quien volvió a entonarla pero para una convocatoria abierta que lanzó el trío de nu metal liderado por Andrés Giménez. Participaron cerca de mil bandas del país y del extranjero; de todas quedaron 15 y precisamente Pablo fue uno de los elegidos por A.N.I.M.A.L. para integrar el nuevo videoclip de ese tema que, como parte de la campaña #Quedateencasa, está promoviendo en redes sociales. Junto a Javier Oliva de Apócrifa (Córdoba) y el "Negro" Ferman (vive en Valencia), son los únicos argentinos que resultaron electos tras la iniciativa. El material audiovisual -que puede encontrarse en los canales oficiales Instagram, Facebook y Youtube de A.N.I.M.A.L- es un compilado con las voces de todos los "ganadores", sincronizadas con la de Giménez. Y el resultado del montaje fue soberbio para los fans.



Cuando le avisaron por teléfono que había sido elegido para el video, Pablo no pudo creer la noticia. Y luego, cuando tomó dimensión de todo, la emoción y orgullo fueron incontenibles. Es que para el trío sanjuanino, la música de A.N.I.M.A.L. y en especial este tema, son su principal influencia artística.



"Veníamos tocando esta canción desde 2014, en un tiempo en que estuvo inactivo A.N.I.M.A.L. Pero lo venimos siguiendo desde la década de los '90 cuando era el mayor apogeo del metal, junto a Pantera y Sepultura. Es un tema que siempre tocamos y muchos seguidores nuestros esperaban que me presente", contó el vocalista de Nuevo Poder.



Lo anecdótico fue que un día antes de cerrar el concurso, Pablo no se animaba a participar: "Ringo Vargas, nuestro manager de toda la vida, me convenció de inscribirme, ya que no soy muy creyente en los concursos. Al final lo hice a último momento. Vino a casa, me filmó y sin ensayar previamente, el video salió y lo mandamos. Cuando me avisaron que quedé, me puse más que contento", relató a DIARIO DE CUYO. "Interpreté la versión que hacemos habitualmente, porque me parece mejor mantenerse fiel a nuestro estilo. No nos gusta imitar o copiar la interpretación tal cual es la original. Lo hice por el lado más honesto y espontáneo, presentándome como cualquier otro músico más y después de todo, terminó siendo un gol para nuestra banda", se explayó.



En su apreciación, del Castillo sostuvo que, en este contexto donde la actividad de muchos músicos está paralizada por la pandemia, esta convocatoria vino muy bien y oportuna como empujón anímico: "Me parece una buena estrategia por parte de A.N.I.M.A.L., nos sirvió a todos, ya que invita a los cantantes seguidores de su música y al mismo tiempo, promociona a la banda y a todos los artistas que participan".



Nuevo Poder, está integrado por Pablo en la voz y en guitarra, Alberto Montaño en batería y Sebastián Capra en bajo y coros. Se originó en 2006 y desde entonces, viene cabalgando con su propuesta musical de manera ininterrumpida, algunas veces con avances y retrocesos, como toda banda independiente que lo tiene en el circuito local, pero nunca se alejó de su identidad, de su estética y de su formato de power trío. El vínculo con A.N.I.M.A.L. desde lo artístico, es directamente proporcional a la fuerza interpretativa que ejercen arriba del escenario. Y en su trayectoria, no fue casual que hayan sido teloneros en las dos últimas ocasiones que tocaron en San Juan, en 2013 y 2017.



"Seguir adelante y ganarte un espacio con trabajo duro, la canción lo cuenta así y es representativa de nuestra historia. No buscamos cuñas, ni compramos likes en Facebook. A nosotros nos importa avanzar y mejorar nuestro arte", expresó el vocalista. El año pasado, lanzaron su cuarto disco 'Power trash" en el Cine Teatro Municipal y en enero de este 2020 publicaron el álbum en plataformas musicales digitales. Tenían giras previstas para México y España y participar en el Waken Open Air el festival internacional más importante del metal en el mundo. Pero todo se diluyó y ahora, el trío debió replantear todo su calendario: "Fue un bajón para todos, estamos haciendo lo posible para que la situación no nos tire abajo. Esta convocatoria que se dio es una caricia al alma en estos días. La lucha contra la incertidumbre es permanente, por eso ponemos en práctica los consejos de nuestras canciones que les damos al público", concluyó.





DATO



El videoclip "El nuevo camino del hombre" está disponible en el canal oficial de A.N.I.M.A.L. (https://youtu.be/dcveL4CTSw0), en el cual participan 15 músicos entre ellos, el sanjuanino Pablo del Castillo.

El trío que alumbra el camino



A.N.I.M.A.L. -cuya sigla significa Acosados Nuestros Indios Murieron Al Luchar- fue fundada en 1992 por Andrés Giménez (cantante, guitarrista e ideólogo del proyecto). La banda de nu metal irrumpió en la escena del rock nacional en 1993 con su primer disco homónimo, con la firme convicción de defender y valorar el sentimiento de las etnias originarias de América latina. En 1994 editaron su segundo disco llamado "Fin de un mundo enfermo", con el que comienza a definir un sonido más contundente que los caracterizará por mezclar diversas influencias, desde el thrash metal, punk, hardcore hasta ritmos propiamente latinos, convirtiéndose así en el exponente más moderno del metal argentino. Con 'El nuevo camino del hombre", su tercer disco de estudio de 1996, se convirtió en disco de oro con más de 30 mil copias vendidas. Esta producción, junto a la canción del mismo nombre, les generó salto del grupo a la popularidad. Actualmente el power trío se completa con Cristian Lapolla en el bajo y Marcelo Castro en la batería.