Compañera de noches interminables alrededor de un fogón, cómplice de un romance, cadencia que enamora. La zamba es uno de los géneros más queridos, difundidos y utilizados dentro de la música folclórica argentina. ¿Quién no se sabe al menos un párrafo de alguna zamba?; ¿quién no se ha emocionado con alguna frase que llega profundo al corazón?. No sólo hablan de amor, sino también de trabajo, esfuerzo y tradición. Hoy se conmemora el Día Nacional de la Zamba, en honor a una que lleva por nombre esta fecha, "Siete de abril" o "La 7 de abril", y santiagueños y tucumanos se disputan su origen.



DIARIO DE CUYO le preguntó a Susana Castro, Nano Rodríguez, Javier Acuña, Daniel Díaz, Mili Yacante, David Martínez, Carlota de Beláustegui y Diego Villegas, cuáles son para ellos las zambas más hermosas. Surgieron hiper conocidas como Zamba para no morir ("Poesía y música en armonía filosófica sobre la vida y la muerte" dijo Yacante), o Volveré siempre a San Juan; otras de próceres locales como Buenaventura Luna o de compositores nuevos, como Katy Martínez de Labriegos.



"Las zambas me gustan por su historia, a mí me gusta informarme de cómo y por qué nacieron... pero me cautiva su melodía también, creo que es un combo de estas dos cosas" comentó Daniel Díaz, del dúo Díaz Heredia.

Sobre el género, Carlota de Beláustegui se confiesa devota. "Todas las canciones que hablan del amor son las que siempre elijo cantar. Soy una enamorada de la vida y de las historias de amor. La zamba es mi ritmo favorito", apuntó.



No se conoce con rigor el autor verdadero de La 7 de abril, registrada en 1916 por Andrés Chazarreta que en realidad parece que la oyó de músicos santiagueños y hay otra versión de Manuel Gómez Carrillo, anotada en 1926, con apenas algunas diferencias con la anterior. Pero nadie explica a qué hace referencia la fecha con la que hoy se honra a este ritmo: sólo la coincidencia de que hay un pueblo de Tucumán que se llama así y es la misma fecha que la insurrección tucumana de 1840 en contra de Rosas.



"La zamba tiene su magia en las distintas regiones, es una música universal y se baila según el lugar donde vivís o cómo la sentís, esa es la magia tan especial, es lo más romántico dentro de las danzas, donde poder conquistar y expresar el amor por la otra persona a través del lenguaje de los pañuelos", apuntó David "Diablito" Martínez.



Y así como para el público, para los cantantes populares la zamba también puede atravesarlos en lo personal. "Del Tiempo I'Mama' fue una de las primeras canciones que escuche en la casa de mi abuelo Tiófilo Rodríguez y cada vez que la escucho o la canto me devuelve ese olor a tierra mojada, al patio de tierra. Recuerdos que no paga la plata" aseguró Nano Rodríguez. Para el joven Javier Acuña, la zamba también le remite a su abuelo: "Pascual Acuña (el Loco Silva), él tocaba La 7 de abril en la guitarra y hasta sus últimos días cuando comenzó a perder la memoria debido a la demencia senil, él solo podía recordar esa zamba".



Identidad, melancolía, amor, tradición. No importa qué temática aborde la zamba, nunca dejará de conmover.

Javier Acuña

-Mientras bailas (Roberto Cantos)

-Zamba y acuarela (Raly Barrionuevo)

-Volveré siempre a San Juan (Armando Tejada Gómez y Ariel Ramirez)

-Zamba para no morir (Hamlet Lima Quintana)

-La 7 de abril (anónimo)

Carlota de Beláustegui



-Perfume de carnaval (Peteco Carabajal)

-Zamba de amor en vuelo (Jorge Milikota)

-Si por Jujuy (Pucho González)

-Zamba del sauce solo (Manuel Jose Castilla-Rolando Valladares)

-Gallitos del aire (Argentino Luna)



Daniel Diaz



-Zamba para no morir (H. Lima Quintana)

-Pampa del Chañar (Buenaventura Luna)

- Volveré siempre a San Juan (A.Tejada Gómez y A. Ramírez)

- El arte del querer (Marcelo Flores)

-Zamba del laurel (A, Tejada Gómez y "Cuchi" Leguizamón)



Diego Villegas

-Angélica (Roberto Cambaré)

-Tal vez así (Néstor Garnica)

-Jáchal en noviembre (Chango Huaqueño)

-Cuando ya nadie te nombre (Horacio Guarany)

-Zamba el abanico (Omar Leiria y el Prof. Pelaitay)



Diablito Martínez



-Tonto corazon (Lucas Belbruno)

-Aroma de mandarina (Lujan y Acuña).

-Volveré siempre a San Juan. (A.Tejada Gómez y A. Ramírez)

-Cielo de algodón (Katy Martínez)

-La 7 de abril (autor anónimo).



Mili Yacante



-Zamba de Lozano (Cuchi Leguizamón).

-Zamba para no morir (H. Lima Quintana).

-Zamba de mi esperanza (Luis Profili).

-Zamba de Vargas (Atahualpa Yupanqui).

- La añera (Atahualpa Yupanqui).



Nano Rodríguez



-Zamba de amor en vuelo (Jorge Milikota)

-La compañera (Oscar Valles)

-Del tiempo I'Mama (Rodolfo "Polo" Giménez)

-Cuando ya nadie te nombre (Eraclio C. Rodríguez Cereijo, conocido como Horacio Guarany)

- El beso (Abel y Ariel Pintos)



Susana Castro



-Pampa del Chañar (Buenaventura Luna)

-Amor de caminante (Ismael guerrero, Jorge Viñas)

-Zamba del pañuelo (Cuchi Leguizamon y J. Dávalos

-Zamba del riego (A. Tejada Gomez)

-Zamba para no morir (H. Lima Quintana)