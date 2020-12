Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones... Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú... Somos novios pues los dos sentimos mutuo amor profundo... ¿Quién no los cantó alguna vez? Clásicos de la canción romántica, himnos al amor que quedarán como el gran legado de Armando Manzanero, el fructífero compositor mexicano que no pudo vencer al coronoavirus y ayer cerró sus ojos para siempre. Celebrado en el mundo, donde intérpretes de distintas latitudes pusieron sus voces y sumaron sus corazones a sus composiciones, había sido internado el 17 de diciembre, diez días después de su cumpleaños y una semana después asistir a la inauguración -en Mérida, Yucatán, donde nació en 1935- de la Casa Museo Manzanero, en su honor, que se convirtió en la última aparición del "Rey del Bolero". "Mi padre es un guerrero", expresó con esperanzas por entonces la hija menor de la familia Manzanero Arjona (tuvo 7 hijos de distintos matrimonios). Pero a los pocos días debió ser intubado por complicaciones y no pudo superar un paro respiratorio. Su viuda, Laura Elena Villa, confirmó su deceso: "Mi esposo murió a las 3.20 horas (local) de este lunes". Y fue el presidente de su país, Andrés Manuel López Obrador, el encargado de dar la triste noticia a sus compatriotas y al mundo.



Tenía 85 años de edad y una vida dedicada a la música, que abrazó ya antes que sus padres -Santiago Manzanero, músico fundador de la orquesta típica Yucalpetén- y Juana Canché- lo mandaran a los 8 años a estudiarla a la escuela de Bellas Artes. Y que ejerció hasta último momento, porque ya lo había dicho, mientras tuviera salud, jamás dejaría de trabajar.



En ese largo y exitoso derrotero, ejerció distintos roles en la industria, desde músico hasta productor, y por supuesto cantante. Sin embargo, no hay dudas que fue su talento como escritor el que lo llevó a la cima desde "Mi primera grabación", como se llamó el primer disco que sacó con temas propios y el romanticismo que nunca abandonó, al que siempre le fue fiel y que le fue fiel a él.



Curiosa es, al respecto, una respuesta que brindó una vez, consultado por El Comercio de Perú sobre las musas que lo llevaron a componer Contigo aprendí, canción del año "66 que él mismo señaló como la más importante de su catálogo. "Usted se va a desilusionar conmigo, porque yo no soy de inspiración ni de esas cosas que maneja mucha gente, ni nada por el estilo. Yo soy un músico que estudió desde los 8 años, que lee mucho. Soy un fanático de la música. Escribí Contigo aprendí en un momento en que creía que estaba escribiendo algo importante e interesante" dijo el hombre de pequeña estatura y gran talento. Sin embargo, conocida era su enorme sensibilidad y su convicción sobre que el amor mueve al ser humano y que la música va de su mano. "He tenido mis tiempos en donde piensan que ya no doy más, que ya se terminó mi época, pero cuando surge una oportunidad, ahí entro y les hago entender que no es cierto", supo decir este también tenista aficionado, amante de los clásicos del cine y las series. Pero sobre todo, un agradecido de la vida.



"El agradecimiento es la memoria del corazón y la música es el mejor recuerdo que se puede llevar en el bolsillo", fueron sus últimas palabras en público, en aquella inauguración del museo. Nunca más oportunas. Se despidió con gratitud y dejó a sus contemporáneos y a las futuras generaciones su mejor recuerdo.

BITÁCORA



Nació el 7 de diciembre de 1934, en Mérida, Yucatán

Empezó a componer en 1950. Su primera letra fue "Nunca en el mundo".

Cuenta en su haber con más de 400 canciones, entre ellas Adoro, Esta tarde vi llover, Somos novios, Contigo aprendí, Voy a apagar la luz, No, La media vuelta, No sé tú y Como yo te amé.

Editó más de 30 discos desde 1967, cuando publicó el primero con RCA Victor (Mi primera grabación); entre ellos Manzanero "El Grande' (1967), Armando Manzanero, su piano y su música (1968), Somos novios (1968), Qué bonito viven los enamorados (1972), Ternura y romance (1979), En este otoño (1985) y Las canciones que quise escribir (1992)

Algunos de sus temas fueron parte de novelas (Betty la fea y Quiero amarte) y de películas (Corazón contento)

Obtuvo el Billboard a la Excelencia en 1993 por su trayectoria.

Recibió el 27 de enero de 2014 el Grammy honorífico por su trayectoria. Es el primer mexicano en recibir esa distinción de parte de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos.

Grammy al mejor álbum vocal 2001 por "Duetos', donde compartió con varios intérpretes como Olga Tañón , Alejandro Sanz, Ricardo Montaner, Lucero y Miguel Bosé.

Cantaron temas suyos famosas estrellas, desde Elvis Presley a Tony Bennett, pasando por Luis Miguel, Christina Aguilera, Andrea Bocelli, Roberto Carlos, Ana Gabriel, Luis Fonsi, Andrés Calamaro, Ana Torroja, Laura Pausini, Daniela Romo, Rapahel y Vicente Fernándes, entre otros.

Fue productor de importantes artistas: Dyango, Luis Miguel, Presuntos implicados, entre otros.

En la reciente y exitosa serie sobre Luis Miguel, "Luismi' contacta a Manzanero porque quiere reinterpretar sus composiciones. Según publicó El Comercio, "el resultado de lo recreado no le hizo ninguna gracia al compositor, ya que se lo ve titubeando sobre el éxito de Luis Miguel con ese repertorio. "Son muy mentirosos", disparó Manzanero. "Al contrario, tenía la certeza de que eso iba a cambiar a Luis Miguel".

Fue presidente de Sociedad de Autores y Compositores de México.

>> ELLOS DICEN





>> "Manzanero, un gran compositor de lo mejor del país, además un hombre sensible, también en lo social (à) era un hombre de pueblo. Lamento mucho su fallecimiento le enviamos a los familiares, amigos y cantantes del país nuestras condolencias por esta pérdida tan lamentable para el gremio y para México". López Obrador, presidente de México



>> "Armando Manzanero, receptor del Premio a la Excelencia Musical y ganador del Latin GRAMMY, además de gran amigo de la Academia se nos ha ido. Celebramos su vida y obra. Irreparable pérdida para el mundo de la música latina. Acompañamos a la familia Manzanero en su profundo dolor". Cuenta oficial de Premios Grammy



>> "Un hombre que ha roto con los límites de las generaciones, sus canciones han traspasado décadas y artistas de distintos estilos y culturas. Fue un hombre que se ha podido desarrollar en todos los ámbitos como compositor, intérprete, productor". Alejandro Lerner



>> "Manzanero; Maestro, nos regalaste innumerables canciones que nos hizo sentir vivos, quiero decirte que desde pequeño me animaste a escribir canciones, gracias. Nos quedamos con tus sentimientos cabalgando por nuestras venas, descasa en paz". Fher (Maná)



>> "Yo sólo puedo decir que lo amaba y que se fue un amado y querido amigo. Tuve el privilegio de conocerlo y compartir noches con un piano de por medio y cantar con él en un teatro. Estoy muy triste yo que manejo la palabra, no encuentro palabras para tanto dolor. Lo único que me da cierta tranquilidad es que siempre fue un luchador y un artista extraordinario. Dolor y cómo duele porque éramos muy amigos. Él grababa canciones de Paz Martínez y yo me preguntaba ¿qué necesidad tiene con lo que escribe él?" Paz Martínez



>> "Muy triste con su partida. Se nos fue un rey de la música. Descanse en paz maestro". Ricky Martin



>> "Gracias por todo querido Maestro". Andrés Calamaro



>> "Hoy nos dejó el enorme Armando Manzanero. Uno de los grandes compositores e intérpretes americanos. Hombre de férreas convicciones y una musicalidad superior. Fue pianista, compositor, arreglador, productor, hombre de las artes mexicanas. Pero sobre todo fue un ejemplo a seguir por los futuros artistas". Fito Páez



>> "Adoro la noche en que nos conocimos. Maestro Armando Manzanero te llevas mi admiración y respeto". Raphael



>> "Amado Armando Manzanero, con esta canción imborrable de mi memoria y mi corazón (NdeR El bolero Te extraño) te despido. Siempre te estaré agradecido por los consejos y las buenas charlas. PAZ". Ricardo Montaner



>> "Anoche nos dejó #ArmandoManzanero. Nos enseñaste adorar de la manera más bella. Gracias por tu vida amigo y por tu música. Descansa en paz, no te olvidaremos". Alejandro Sanz



>> "Maestro... Ese orden perfecto de organizar palabras y acordes. De apretarnos el corazón con solo piano y voz. Esa sensibilidad única que inspiró influenció y enamoró a tantas generaciones. Maestro, te nos fuiste, pero nos dejas un playlist de canciones que nunca pasarán de moda y que siempre serán parte de nuestra banda sonora de la vida. GRACIAS. Vuelta alto MAESTRO, y descansa en Paz". Luis Fonsi



>> "Consternado por la muerte de Armando Manzanero. No puedo creerlo. Querido maestro jamás olvidaré tu cariño y nuestra última actuación juntos". Pablo Alborán



>> "Siento mucho la muerte del Maestro Armando Manzanero. Se va uno de los grandes. Bandera de México #LaMúsicaNuncaMuere". Fonseca



>> "Y siempre; siempre nos harás falta querido maestro. Hoy la música está de luto, y nuestros corazones están rotos. Descansa en paz querido maestro Manzanero". Joy