Desde un puñado de tornillos oxidados hasta un pedazo de tronco, varios objetos inservibles desparramados en el tablón esperan que la creativa mirada de los artistas se pose en ellos y así ser salvados de su triste destino final y convertirse en arte. Observándolos atentamente y elucubrando qué pueden hacer con ellos están dos profesionales muy conocidos en el ambiente de las artes visuales local, Humberto Costa y Gavis Robledo. Toman una pieza, la cruzan con otra, toman otra más, la encastran, arman y desarman. Son dos artistas reconocidos, pero también parecen dos niños que juegan. Es que de las dos hay en el taller de arte-objeto que dictarán desde el 11 de octubre (ver aparte), a partir de materiales en desuso. "Bienteveo cachivache" llamó Patricia Savastano -quien pone la casa- a esta propuesta, que se desarrollará en Planeta Lúdico. El nombre tiene un porqué, y es que la multifacética anfitriona sostiene que es la mirada del espectador (a la que alude el juego de palabras, Bienteveo) la que terminará de darle entidad a la nueva obra de arte.

Robledo, Savastano y Costa “juegan” con los objetos de descarte que se convertirán en objetos de arte, como por ejemplo los “nudos danzantes” de alambre.

"Esto es un taller de experimentación con lo que genéricamente se denomina arte-objeto, es decir, la creación a partir del residuo, de lo descartado, elementos que ya no sirven como objetos funcionales. Nuestro ámbito de circulación está poblado de estos elementos, lo que pasa es que a veces no los vemos, no los percibimos o simplemente no nos interesa. La idea es rescatarlos y darles una vuelta de tuerca, un giro para experimentar y crear un objeto de arte", comentó a DIARIO DE CUYO Costa, mientras manipulaba un alambre. Consultado sobre si cualquier objeto de este tipo puede convertirse en arte, el también integrante del colectivo artístico 18 Mundos respondió que "sí, porque se crea un objeto nuevo que tiene connotaciones estéticas, en el sentido que uno descubre ritmo, tensiones, superficies... Cuando el fragmento ya deja de formar parte de un dispositivo, por ejemplo, y se vincula con otros fragmentos o materiales, ya asume una identidad diferente".

El profesor de Artes Plásticas, que ha realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas, marcó que "la idea es que la gente primero se sensibilice, dialogue con el objeto desprovisto de su utilidad. Ese es el punto de partida".

Robledo agregó que el hecho de comenzar a crear un objeto artístico a partir de un elemento ya dado, como una escultura o bien utilizado en un cuadro, lejos de condicionar es un desafío a la creatividad. "Lo maravilloso es ver cómo, a partir de un elemento descartado, uno empieza a trabajar con la imaginación y llega a un objeto-arte. Es un desafío que invita a descubrir, a inventar, a recrear y a revalorizar ese elemento", expresó Robledo, para quien cualquier persona puede ser parte de este proyecto, tenga o no formación en arte.

"Antonio Berni, por ejemplo, es uno de los que más ha usado elementos desechados y los ha llevado a una revalorización adentro de la obra", referenció Robledo para citar un caso similar, si bien Costa precisó que aunque hay quienes usan descartes para hacer obras figurativas y con un gran virtuosismo, "en este taller nos interesa el lenguaje desprovisto de una temática especifica, más abstracto. Lo figurativo está como asociación, como sugerencia, pero no es el resultado final".

"Yo soy cachivachera, me encanta ir recogiendo cosas, desde chiquita, con eso juego", rió Savastano reivindicando -más allá del beneficio de reciclar materiales- el poder de lo lúdico, del hacer en comunidad y del buen impacto que eso tiene en quien lo practica. "Es un reciclaje espiritual también", marcó Costa.

Savastano -quien de hecho ya planea "Nudos danzantes", una exposición con los "nudos" de alambres que quedaron tras la construcción de su espacio- precisó que el taller proveerá elementos a los participantes y sugirió que la gente también lleve los propios, de su interés. Pero acotó que además habrá una instancia de búsqueda, de salir al encuentro de objetos, para que la gente ejercite esa mirada y como parte de esta experiencia integral, holística, que culminará con una muestra.

DATO

Bienteveo cachivache. Taller de arte-objeto. Para personas de 18 años en adelante, con o sin experiencia. Todos los miércoles, del 11 de octubre al 8 de noviembre, Planeta Lúdico (Tucumán 472 N). Informes al 2644102430.