Tras un debut muy alentador por la cantidad y calidad de propuestas que se presentaron el año pasado -150 creaciones originales- se lanza la segunda edición del Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales, que tiene ahora un significado especial, ya que será una suerte de celebración conjunta de dos aniversarios: los 10 años de la inauguración del edificio del Museo Provincial de Bellas Artes; y los 20 años de la Fundación Banco San Juan, instituciones que, con el Ministerio de Turismo y Cultura, están detrás de esta convocatoria que tiene como objetivo "promover y difundir la producción artística local y a sus hacedores, contribuyendo a su trascendencia". De algún modo, la iniciativa gestada en el Museo revive o rescata la misión que cumplieron aquellos salones de artes plásticas que florecieron en la provincia entre los años '30 y '50. Y a su vez, el total de las obras presentadas se hilvanarán con las del año pasado -e incluso con las de otros encuentros del estilo, surgidos en los últimos tiempos- en un panorama del arte contemporáneo sanjuanino.



"Este premio se creó el año pasado para el aniversario 200 de Franklin Rawson, pero también daba cuenta, en el contexto de pandemia, de la necesidad de dar sostén a proyectos y de tratar de llegar a los artistas. Desde el primer momento buscamos que fuera una manera de activar el circuito artístico de la provincia para que los artistas estén en permanente construcción de obras, sabiendo que todos los años va a haber un certamen al cual pueden aspirar, para exhibir y para ser premiados. Y también se apoyó desde Gobierno entendiendo que es la manera de incorporar al Museo obra contemporánea de artistas locales. Además, es un premio muy importante porque año a año va marcando una línea conductual del proceso de producción de nuestros artistas, más aún teniendo en cuenta que la temática es totalmente libre, abierta a todas las disciplinas, desde dibujo a piezas escultóricas, incluso arte textil, en todas sus facetas y posibilidades. Así que en verdad este premio viene a dar respuesta a distintas situaciones", explicó en diálogo con DIARIO DE CUYO Emanuel Díaz Ruiz, director del MPBA Franklin Rawson.

Parte de la muestra 2020, con las adquisiciones: 1° Premio: La dehiscencia de los disidentes, de Adela Cortínez; y 2° Premio: La manifestación, de Máximo Astorga (izq. de adelante hacia atrás, respectivamente).

En líneas generales, este certamen pone la lupa sobre artistas de esta tierra, estén o no viviendo en la provincia; y extranjeros residentes en la provincia (durante cuatro años o más), mayores de 18 años, que propongan obras inéditas, enmarcadas en teorías contemporáneas del arte y la experiencia estética actual. De entre todos los participantes, un jurado integrado por especialistas nacionales y provinciales realizará una selección: dos premios adquisición, con un primer puesto de $200 mil y un segundo lugar de $150 mil para piezas que pasarán a formar parte de la colección permanente del MPBA. Además se entregarán cuatro menciones especiales de $20 mil, sin adquisición. El primer premio será otorgado por Fundación Banco San Juan; el segundo y menciones por el Museo a través de Turismo y Cultura y la Agencia San Juan del Bicentenario. Estas obras encabezarán una selección extendida que conformará la muestra central del Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales 2021, que se desplegará desde mediados de diciembre hasta marzo del 2022 en el Museo.



"Este año el Premio Franklin Rawson viene bastante recargado, porque dado que ambas instituciones cumplen años, decidimos ampliarlo respecto al de 2020, con montos más importantes. Con esto buscamos apoyar la producción de artistas locales y seguir generando estos vínculos entre lo público y privado", comentó Díaz Ruiz. "Por nuestra parte, la Fundación siempre otorgó becas estímulo a los jóvenes artistas visuales. En San Juan éramos los únicos que como empresa privada hacíamos este aporte, con alianzas estratégicas. El año pasado acompañamos al Museo en este premio y este año no podíamos no estar y con un esfuerzo económico mayor, teniendo en cuenta el aniversario. Estamos muy contentos y trabajando muy bien con la gente del Museo, presentes en todo lo que podamos y sea relevante para la cultura y la educación de San Juan", dijo por su parte Laura Adámoli, desde la Fundación, quien invitó a las empresas privadas de la provincia a sumarse a este tipo de iniciativas. "Fuimos de los primeros en propiciar la ley de mecenazgo y creo que es fundamental que las empresas se contagien. Son acciones que hay que saber aprovechar para dejar un beneficio en la comunidad, para apoyar incluso donde el Estado no puede llegar".



"Todavía estamos transitando Bienalsur, donde participan artistas locales. Hace poco se anunció la Bienal de Dibujo, de alcance nacional; y ahora el Premio Franklin Rawson, a nivel provincial, sigue con esa línea que tiene que ver con cómo San Juan se posiciona a nivel internacional, nacional y provincial en materia de arte", subrayó el director del MPBA, quien alentó a que "todos se animen a presentar sus proyectos, tanto consagrados como artistas más jóvenes". "Esperamos que la respuesta de los artistas sea mayor a la del año pasado", coincidió Adámoli.





Para agendar



* Plazo de presentación: del 13 de septiembre al 15 de octubre

* Anuncio de seleccionados: 16 de noviembre

* Recepción de obras seleccionadas: 17 de noviembre al 6 de diciembre

* Inauguración del Salón y entrega de premios: 17 de diciembre

* Cierre de exposición: marzo de 2022

* Bases y formulario de inscripción: www.museofranklinRawson.org

* Consultas: premiofranklinrawson@gmail.com del 13 de septiembre al 14 de octubre