UPCN se prepara para realizar en todo el país la edición XXIX del Festival Guitarras del Mundo, el formato creado por Juan Falú que pondrá a los guitarristas del país y a los invitados internacionales en el centro durante la primera semana de octubre. En San Juan, la fecha será el miércoles 4, en el Auditorio Juan Victoria, con la actuación de Lucie Delahaye (Francia), el dúo conformado por Polo Martí y Bety Plana (Mendoza) y como guitarrista local, el invitado es Rolando García Gómez. Como es habitual, habrá un homenaje y esta vez los organizadores destacarán a La Cuyanía.

Delahaye (foto arriba) reconoce que es una apasionada del folclore argentino, que descubrió siendo niña cuando estudiaba guitarra en su país natal y llegaron a sus oídos Piazzolla, Mercedes Sosa y Atahualpa Yupanqui. Luego fue el guitarrista uruguayo Álvaro Pierri quien la escuchó tocar en el conservatorio de París y la alentó a seguir. "Fue una de las pocas personas que en esta época me empujaron a continuar con la música y no creo que sea casual que viniera del otro lado del charco. En el año 2013 pude cumplir mi sueño de vivir en Argentina, llegando a la EMPA (Escuela de Música Popular de Avellaneda) y me cambió la vida", resaltó la artista.

De Mendoza. Dúo Polo Martí y Bety Plana.

"Encontraba mi instrumento mucho más expresivo y con un protagonismo mucho más importante en la música latinoamericana" expresó la guitarrista que ha participado antes en otras sedes de Guitarras del Mundo y es su primera vez en el Auditorio Juan Victoria. Aunque también es cantante, centrará su participación en la música instrumental y promete sumar una tonada. Delahaye acuerda con que la guitarra de la tonada es compleja y requiere cierto virtuosismo. "Estoy convencida de que las mejores guitarras de la Argentina vienen de Cuyo. También en el tango, porque muchos guitarristas cuyanos llegaron a Buenos Aires a tocar tango en el siglo XX. Creo que hay una escuela de la guitarra muy interesante en San Juan y el resto de Cuyo. Me siento muy honrada, muy privilegiada de ir a tocar la guitarra ahí, porque escucho y me gusta mucho la escuela que tienen, le tengo mucho respeto" expresó Delahaye, quien nombró a Ernesto Villavicencio entre sus autores cuyanos preferidos.

Homenaje. Artistas integrantes de La Cuyanía.

La guitarrista, arregladora y compositora editó este año su primer disco solista, "Alma ch'ti". "Ch'ti es un término importante, es la palabra para designar a la gente de mi provincia, yo soy ch'ti y hay gente que cree que es una palabra en guaraní o quechua cuando en realidad es una palabra de picardo, el dialecto que se usa en el norte de Francia", contó sobre el álbum de 12 temas con algunas obras francesas, y mucho de tango, cuecas, chacareras. En Chacarera del patio ch'ti (de música y letra original: Carlos Carabajal y Raúl Trullenque) agrega letra propia en francés. "Es un poco apropiarme y poder tocar ritmos argentinos con mi acento, con mi lengua y con mi huella", refirió Delahaye sobre la original composición que integra el disco que ya presentó en Estados Unidos.



Concierto y homenaje

Además de Delahaye, la sede San Juan recibe al dúo integrado por el guitarrista Polo Martí y la flautista Bety Plana, mendocinos de larga trayectoria, que han recorrido Latinoamérica y Europa con sus conciertos de raíz folclórica, además de ser docentes y artistas en el ámbito de la Orquesta Filarmónica de Mendoza y la Universidad Nacional de Cuyo. También se presentará Rolando García Gómez con una selección de obras de autores locales. El consagrado músico sanjuanino -actual director del Auditorio Juan Victoria- regresa a la edición local después de algún tiempo sin participar en la instancia local, aunque en el último tiempo sí estuvo en otras sedes.

San Juan. Rolando García Gómez.

Otro de los momentos centrales será el de la distinción a La Cuyanía, como comisión organizadora del festival "San Juan celebra la Cuyanía". Desde UPCN, Luis Mallea dijo que la elección tiene que ver con un reconocimiento al trabajo del grupo organizador por los valores que tiene su acción. "Adherimos totalmente en la filosofía que lleva este proyecto respecto a mantener viva nuestra idiosincrasia y la música de San Juan" sostuvo. Así, cada uno de los músicos y bailarines que integran La Cuyanía recibirá un diploma como distinción.





EL DATO

XXIX Festival Guitarras del Mundo 2023. Miércoles 4 de octubre, 21.30, en Auditorio Juan Victoria. Entrada libre y gratuita.