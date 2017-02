La entrega de los premios Oscar genera expectativa en los fanáticos del cine de todo el mundo. Para quienes aprecian el show y miran con entusiasmo las películas seleccionadas, un repaso por los films que se consagraron con la máxima estatuilla en los últimos 10 años.

En 2015 la ganadora como mejor película fue Spotilight. Dirigido por Thomas McCarthy y escrita por McCarthy y Josh Singer, este film recibió seis nominaciones y se impuso en dos categorías: la anterior mencionada y la de mejor guión original.

En 2014 Birdmand resultó elegida como mejor película. Además, la cinta de Alejandro González Iñárritu se impuso en las categorías de Mejor director, Mejor guion original y Mejor fotografía.

12 años de esclavitud, en tanto, fue la producción que se consagró como mejor película en 2013. Este film protagonizado por Chiwetel Ejiofor se llevó otros tres galardones: mejor película, mejor actriz de reparto (Lupita Nyong'o) y mejor guion adaptado.

En 2012 la gran ganadora fue Argo. La película en la cual Ben Aflleck se lució como director obtuvo también estatuillas en las siguientes categorías: mejor guión adaptado y mejor montaje.

En la octogésima cuarta edición de los Oscar , en 2011, resultó seleccionada como mejor película: The Artist (El artista) Este film consiguió vencer en las categorías de mejor director, mejor actor (Jean Dujardin), mejor banda sonora y mejor diseño de vestuario.

En 2010 el Oscar a la mejor película se lo quedó El discurso del rey. En total ganó ganó cuatro premios: a la mejor película, al mejor director, al mejor actor y al mejor guion original.

En 2009, Zona de miedo obtuvo el Oscar a la mejor película. El film fue distinguido con seis estatuillas: mejor película, mejor director, mejor guión original, mejor montaje, mejor mezcla de sonido y mejor edición de sonido.

En 2008, Slumdog Millionaire (¿Quién quiere ser millonario?) causó sensación en Octogésima primera ceremonia de los Oscar. Tuvo diez nominaciones y se quedó con ocho estatuillas: mejor película, mejor director, mejor guión adaptado, mejor banda sonora, mejor canción original, mejor fotografía, mejor montaje, mejor sonido.

En 2007, No Country for Old Men (Sin lugar para los débiles) se llevó tres premios: Mejor película, Mejor director y Mejor guion adaptado. En 2006, en tanto, The Departed (Los infiltrados) obtuvo cuatro distinciones: mejor película, mejor director, mejor guión adaptado, mejor montaje.

Fuente: Infoshow