"Es un lindo momento para mí porque es una decisión personal. Les cuento esto para eliminar especulaciones. Me voy porque estoy bien. Es raro escucharlo así pero estoy en un excelente relación con los chicos", dijo en su cuenta de Instagram Kike Teruel, que finalmente dio las razones por las que se desvinculará de Los Nocheros una vez que terminen con los compromisos asumidos. "Yo no voy a seguir como solista. No voy a seguir cantando, no me voy para hacer una carrera paralela en absoluto", expresó el aún integrante del combo que mañana actuará en el Festival de Cosquín, donde seguramente hará alusión al respecto. "¿Qué voy a hacer? No sé, pero sentí que era el momento, estaba sin ideas para el grupo y hace rato ya me quería ir", continuó. Y agregó: "Yo creo que mi misión de cantar ya está (...) ¿Si alguien me va a reemplazar? (...) Es una decisión de ellos". "Espero descubrir una nueva misión en mi vida", acotó.