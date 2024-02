Ya se había anunciado que esta 66ta edición tendría una marcada impronta femenina, y así fue. En la celebración en el estadio Crypto.com de Los Ángeles, realizada el domingo pasado por la noche, las cantantes y compositoras hicieron roncha, tanto en la premiación como en sus espectáculos arriba del escenario y entre los invitados también. A la cabeza, Taylor Swift, que dejó atrás a Frank Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder alzando por cuarta vez el gramófono a Álbum del año por Midnights. Detrás, desde Dua Lipa, que hizo una muy buena apertura con un mix de hits, hasta el regreso de Tracy Chapman, quien emocionó con Fast Cars junto a Luke Combs; pasando por la sorpresiva y celebrada aparición de Celine Dion, entre tantas otras perlas... Las diosas de la industria brillaron en una noche muy especial, que deja -por qué no- una especie de hoja de ruta para transitar lo más sonado de la música 2023.

> La número uno

Taylor Swift fue sin dudas la gran protagonistas de la velada, por su cuarto Grammy a Álbum de año -nuevo nivel desbloqueado- y el de Mejor álbum de pop vocal. El máximo galardón lo recibió de manos de Celine Dion (al parecer Swift no se detuvo en ese gesto en ese momento y por eso no tardaron en criticarla). Además, enloqueció a las "swifties" cuando sobre el escenario anunció que el 19 de abril saldrá su nuevo disco de estudio: The tortured poets department, cuya tapa posteó luego en su cuenta de Instagram. Lo que no pudo lograr, otra vez, es triunfar en Canción del año, un rubro codiciado.



"El premio es el trabajo. Lo único que quiero seguir haciendo es esto. Me encanta que a la gente le guste y que haya votado por eso", declaró.

> Hermosa sorpresa

Ovacionada de pie fue la gran Celine Dion, quien -alejada de la escena por su problema de salud (síndrome de la persona rígida)- reapareció en la recta final de la gala para coronar a Taylor Swift con el Grammy que ella ganó hace 27. "Cuando digo que estoy feliz de estar aquí, realmente lo siento así, de corazón. Aquellos que han tenido la bendición de estar acá, en la entrega de los premios Grammy, nunca deben dar por sentado el tremendo amor y alegría que la música trae a nuestras vidas y a las personas de todo el mundo", señaló la artista cuya presencia conmovió a todos.

> Puras flores

Miley Cyrus estaba prendida fuego. Con peinado sauvage y varios cambios de vestuario, se llevó el preciado gramófono a Grabación del año por su éxito Flowers, que también cantó en vivo (por primera vez en TV), en una demoledora y renovada versión que puso a corear y a bailar a más de uno.



"Este premio es increíble pero espero que no cambie absolutamente nada, porque mi vida era hermosa ayer. No todo el mundo gana un Grammy, pero todo el mundo es espectacular", dijo, dejando en claro que no se necesita de un premio para ser bueno, pero agradecida por tener dos en su poder.

> Camiseta puesta

Billie Eilish se coronó en los rubros, Canción del año y Mejor canción escrita para medios visuales por "What was I made for?", de la banda de sonido de película "Barbie". Fiel a su estilo, fue con un atuendo particular, que tenía estampado el nombre del film. Y no se privó de decir que Barbie fue la mejor película de 2023... ¿Teléfono para el Oscar?

> El crédito latino

La colombiana Karol G reinó entre los latinos al imponerse en Mejor álbum de música urbana por "Mañana será bonito". Y con esa distinción, "La Bichota" se convirtió en la primera mujer en llevarse el gramófono en esa categoría. "Esta es mi primera vez sosteniendo mi propio Grammy", festejó dichosa.

> Rockera histórica

Con Hayley Williams al frente, Paramore se convirtió en la primera banda de rock liderada por una mujer en ganar el rubro Mejor Álbum de Rock, imponiéndose a Foo Fighters y Metallica, por ejemplo. Fue por This is why, que también consiguió el premio a Mejor actuación de música alternativa. No asistieron, pero el trío (en conflicto con su anterior sello) posteó esta foto en sus redes, celebrando el triunfo.

> Otra favorita

Aunque Taylor marcó un récord en su rubro, no fue la única que tuvo siete nominaciones y se llevó 4 premios. También la cantante Phoebe Bridgers, aunque uno en solitario por su colaboración con SZA y tres con su banda Boygenius (con Lucy Dacus y Julien Baker), otra grata sorpresa de la noche: Mejor interpretación rock, Mejor canción rock por Not strong enough y Mejor álbum de música alternativa por The Record.





> No encandiló, pero iluminó

La intérprete de Kill Bill llegó con el rótulo de ser quien podía opacar a Taylor. SZA era -con 9 candidaturas- la artista más nominada de esta edición. Dado el rotundo éxito de su disco, se perfilaba como la primera mujer negra en ganar Álbum del año desde Lauryn Hill, hace 25 años. No sucedió, pero se quedó con tres premios, entre ellos mejor canción R&B por Snooze. Y también deslumbró con su show.

> LA REVELACIÓN

Se llama Victoria Monet, tiene 34 años, ha sido telonera de Ariana Grande y Fifth Harmony, y con su tándem de discos Jaguar, al ritmo del pop melódico y el R&B, pegó el salto. Con siete nominaciones, fue Revelación del Grammy. "Fue una búsqueda de 15 años", confesó. "Quiero decirle a todos los que tengan un sueño, que vean esto como un ejemplo", expresó entre lágrimas.