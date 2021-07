Hace casi 3 meses, Laurita Fernández confirmó su separación de Nicolás Cabré. Luego de tres años de relación, le pusieron punto final a la cuestión por tener distintas miradas sobre lo que querían para el futuro. Más allá de que apostaban por un romance a largo plazo, ciertas cuestiones cortaron con esa posibilidad.

Sin ir más lejos, habían comprado una casa en un country de Pilar para refaccionarla y poder habitarla. Sin embargo, el plan cambió y hoy esa propiedad quedó para Laurita. La conductora suele mostrar, a través de sus redes sociales, el avance de la obra y linda que está quedando con el estilo que le está dando.

Este mediodía Fernández pasó por LAM y contó los pormenores del arreglo que hizo con el actor. En primera medida, admitió que siguen en contacto. Ante la consulta sobre cómo se lleva, dijo: “Sí, hablamos de vez en cuando. La mejor, re bien”.

Por otro lado, habló del arreglo que, según ella, empezó a gestarse en septiembre de 2020, cuando se reconciliaron por última vez. Como se trató de un intento de reconstrucción, decidieron que las cuestiones materiales no sigan en conjunto, por temor a que pase lo que pasó.

“En la primera separación dijimos no da seguir con un proyecto tan grande en común juntos, si la relación no está cien por ciento bien. Y arreglamos todo entre nosotros. Por eso le terminé comprando su parte. Por eso cuando decían que me regaló una casa, no chicos, ¡ojalá!”, cerró el tema.