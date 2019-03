La presencia de los Arctic Monkeys sobre el escenario principal del Lollapalooza Argentina será uno de los momentos más altos del festival en su versión 2019. Los liderados por Alex Turner vuelven al país con las canciones del premiado Tranquility Base Hotel + Casino, su sexto álbum y en el que demuestran que en su adn hay mucho más que rock y guitarras. Turner y los suyos siguen sabiendo cómo llamar la atención.

El grupo nacido en Sheffield, en el centro de Inglaterra, es quizás el número uno de la escena rockera mundial de los últimos tres lustros. Y esta vez, dieron vuelta todo: para su sexto álbum de estudio pusieron a las guitarras en un segundo plano y ampliaron texturas para generar novedades basadas en la sutileza del piano. Su show en el Lollapalooza Argentina será ideal para la segunda jornada del festival.

Tranquility Base Hotel & Casino fue producido por el propio Turner, líder y cantante, junto con un viejo conocido como James Ford: el músico y productor trabajó en casi todos los discos de AM pero también en el solista de Turner, en los dos de The Last Shadow Puppets (proyecto paralelo de Alex) y en álbumes bandas como Foals, que también estarán en el festival, entre otras. Pero claro, no estarán solos.

Otro destacado de esta segunda jornada será el esperado debut de Sam Smith en la Argentina, gracias al Lolla. El increíble set de Tiësto, desde Holanda para todo el mundo, tendrá su espacio central en la noche sábado. The 1975 se hará fuerte con los temas de su tercer y reciente álbum, A Brief Inquiry Into Online Relationships. Además, tendremos la presencia estelar de Fito Páez, el artista local más importante de la jornada.

Los otros grandes espectáculos de la segunda jornada del Lollapalooza Argentina, a realizarse el sábado 30, estarán a cargo de Macklemore, Foals, St. Vincent, Juana Molina, KSHMR, Don Diablo, Troye Sivan, Los Hermanos, C. Tangana, Perotá Chingó, Jain, GTA, Loud Luxury, Perras On The Beach, Lelé, Dano, Sita Abellán, Catnapp, Ca7riel, Coral Casino, Candelaria Zamar, Alfonsina, Yataians y la Batalla De Los Gallos.