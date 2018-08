"Así es mi vida, es sólo mía. Tú no la vivas. Si te molesta, pues mala mía. Así es mi vida, es sólo mía. No importa lo que digas. En el fondo me quieren y por eso me imitan", canta Maluma en "Mala Mía". Provocador como pocos, el cantante colombiano lanzó su nuevo single en clara respuesta a sus detractores. Y para redoblar la apuesta ilustró la portada del tema con una foto en la que se lo ve en la cama, rodeado de bellas mujeres en ropa interior.

Como era de esperar, las críticas no tardaron en llegar. Y distintas organizaciones femeninas volvieron a ponerlo en el foco, señalando su machismo y repudiando la forma en que descalifica a las mujeres en todos sus videos, relegándolas siempre al lugar de objeto sexual. Pero lo cierto es que de esta manera Maluma consiguió lo que buscaba: que todo el mundo reparara en su nuevo hit y que el video del mismo lograra casi 25 millones de reproducciones en menos de una semana.

Sin embargo, la foto que hoy ilustra el perfil de la cuenta de Instagram del cantante, con más de 34 millones de seguidores, por estos días terminó siendo analizada en detalle por varios especialistas, que le encontraron groseros errores de Photoshop. El primero tiene que ver con el reflejo que se ve en los espejos que están colocados en los costados de la cama y en los que se ven los objetos que hay sobre la mesita de luz, como corpiños y copas de champagne, ¡pero al revés de como deberían estar!

Como si esto fuera poco, los usuarios de Twitter también detectaron una rara imagen de lo que bien podría ser una pierna o un brazo, pero que entre tantas mujeres superpuestas y el excesivo retoque digital, no se termina de descifrar. Y cómo a la modelo de body blanco de la punta, de tanto afinarle la pantorrilla, casi se la hacen desaparecer…

Así, la polémica foto de Maluma volvió a hacerse viral. Pero lejos de preocuparse por esto, el cantante siguió disfrutando a pleno de su gran momento profesional. A los 24 años es uno de los artistas de música urbana más exitosos del mundo. Y aunque su vida personal transcurre de manera tranquila junto a su novia, Natalia Barulich, la protagonista del clip de "Felices los cuatro", el colombiano sabe perfectamente que para vender tiene que seguir provocando.

Cosa que, por lo visto, está dispuesto a hacer.