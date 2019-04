Promete ser una montaña rusa de emociones. Obra del dramaturgo norteamericano A. R. Gurney estrenada en 1988 y que también fue llevada al cine, desde su debut se ha convertido en una de las que más ha subido a escena en distintos países, con figuras como Charlton Heston, Sigourney Weaver, Jeff Daniels, Elizabeth Taylor, Alain Delon y Kathleen Turner, entre otros. En clave de comedia romántica, desgrana cartas y postales que durante casi 50 años se enviaron Melissa Gardner y Andrew Makepeace Ladd, dos amigos de la infancia que a través de esas líneas, desnudan y comparten con el público la profunda relación que los une. Dirigidos por Selva Aleman, son ahora Soledad Silveyra y Facundo Arana quienes la interpretan en esta gira argentina que emprendieron tras el verano en Mar del Plata; y que el domingo próximo los traerá a San Juan, para abrir la temporada 2019 de Fundación Protea. Desde Buenos Aires, y con la cordialidad de siempre, la protagonista dialogó con DIARIO DE CUYO sobre este clásico de las tablas... y otros temas de actualidad.





- ¿Cómo viven ustedes Cartas de amor?

- Como una obra preciosa. Es una correspondencia entre dos personas que van contando su vida en cada carta, un vínculo de amor que es encuentro y desencuentro; una historia de amor magnífica donde las mujeres mueren... y los hombres también. Y para nosotros es hermoso poder escuchar esas risas y sentir esa emoción al mismo tiempo. En lo personal, como no son cartas leídas sino interpretadas, toma una dimensión maravillosa. Nunca me imaginé que Melissa me iba a dar tanto y Andrew a Facundo... Y además nos permite salir de gira por el país, que es algo que nos encanta...



- ¿Refiere a un amor puro, genuino?

- ... Y conflictivo también, que va y viene, absolutamente auténtico, con sus caminos diferentes y sus personalidades distintas; que muestra cómo a veces uno no se da cuenta que está parado frente al ser que quizás más ha amado en su vida... Interpela permanentemente al espectador, porque tal vez no te habrá pasado exactamente lo mismo, pero penas y alegrías de amor tenemos todos...



- ¿Y en qué interpela Melissa a Solita?

- En que tengo que tratar de volver a enamorarme, a ver si puedo, con tanto nieto lo veo difícil (risas). Muy abocada a ellos, los pocos días libres que tengo es con ellos, son fundamentales para mí. Habrá que hacerse un lugarcito...



- En lo que va de esta gira... ¿cómo se ve el país?

- Nosotros estamos maravillados porque no pensamos que nos iba a ir tan bien, pero hay que ver que es la única función en cada lugar, entonces la competencia no se nota tanto como en la temporada, que bajó un 30%. Tratamos de hacer todo lo que podemos y de seguir trabajando... vamos a porcentaje, no hay salario fijo... bueno, hay que ponerle el pecho, pensar en nuestros hijos y nietos, cada uno desde su generación; y tratar de seguir laburando, no bajar los brazos. Es difícil para todos, pero ésta es nuestra tierra y la tenemos que sacar adelante.



- Sos una mujer involucrada en la política... ¿Sos optimista?

- Yo lo único que espero es que los argentinos aprendamos a dialogar, que podamos encontrar políticas de estado donde todos estemos de acuerdo. Lamentablemente cuando no cierran las cuentas hay que cortar, y uno dice "bueno, qué corto, ¿no?". Estamos en un círculo vicioso y creo que hay que sentarse y llegar a un acuerdo, tenemos que poder dialogar. Mientras eso no suceda, no va a ser fácil... Tiene que haber una enorme grandeza por parte de todos....



- ¿Y la grieta?

- Pero uno ha crecido con la grieta, está dentro del peronismo, del radicalismo... estuvo la grieta en tantos lados, hemos vivido con la grieta y creo que eso ya deberíamos superarlo; pero entiendo que no es fácil. Así que vamos a ver, espero que el peronismo encuentre un lugar y que este gobierno pueda repuntar un poco por el bien de todos...



- ¿Qué pensás de la intervención de Tinelli en el mapa político actual?

- Yo creo que Marcelo este año no se va a dedicar a la política, tiene que hacer dos programas, lo veo complicado porque con la televisión creo que es imposible; pero me parece que está contribuyendo al peronismo para que se una y está muy bien lo que hace en ese sentido, de tratar de encontrarse con distintos gobernadores... es una tarea importante...



- ¿Lo ves como candidato?

- No sé si Marcelo quiere ser candidato, no sé... lo veo tan metido en su mundo... Pero sí tiene una gran consciencia social y es un hombre que va a tratar, tal vez en las próximas elecciones...



- Si lo fuera, ¿lo votarías?

- Depende a qué, no tiene una experiencia... Cuando un hombre con la trayectoria de Marcelo se mete en el gobierno... No sé si está decidido Marcelo a eso, porque son muchos años de inversión para convertirse en Marcelo Tinelli y de golpe arrojarlo en una política que no sabés si te va a acompañar o no...



- ¿Puede transformarse en una picadora de carne?

- ¡Qué te parece! Y de hecho lo ha sido... Pero creo que él sabe mucho más que nosotros en ese sentido.



- ¿Y Solita vuelve al Bailando?

- No creo, tengo lunes y martes nada más... no he sido convocada pero si me necesitan y lo puedo hacer, ahí estaré, porque pasé tres años maravillosos con el Bailando...



- Y dolores de cabeza...

- Por supuesto que sí, pero más allá de eso también me he divertido mucho y siempre en la vida he tratado de quedarme con lo bueno. Mirá, si tuviera que sacar un porcentaje, ha sido un 70-30, así que mucho para ganar...



- ¿Lo que se ve es lo que es en el piso?

- Absolutamente, no te olvidés que es un reality



- ¿No hay acting, pasa lo que pasa?

- Yo creo que pasa lo que pasa, a mí me pasaba lo que me pasaba. Puse un poco de actuación en esto de buscar un perfil diferente, jorobando con Marcelo, pero nada más...



- Moria dijo cosas muy fuertes y nada gratas sobre vos. ¿Es la parte menos disfrutable del show? ¿Hablaron?

- Sí, obviamente, le contesté desde un lugar... "Moria somos grandes, dejémonos de embromar", pero con mucho humor, porque ya estamos grandes, yo ya no tengo ganas de pelear con nadie, ya bastante hay que pelearla todos los días en la vida. Estoy en un momento de la vida que el buen humor me hace mucho bien... hay que aprovechar los últimos con la mejor energía del mundo.







