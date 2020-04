La pandemia del Covid-19 dio un golpe total a los artistas. Los espectáculos públicos y actividades culturales son, como es ya sabido, parte de uno de los rubros más afectados, dado que todos ellos debieron interrumpirse, suspenderse y cancelarse. La rutina cotidiana se vio alterada para numerosos hacedores en varios países del mundo. Y los sanjuaninos radicados en otros países no son la excepción, por lo que ahora se encuentran en sus hogares tratando de sobrellevar de la mejor manera posible el encierro. Gabriel Arce (Austria), Tamara Wassaf (España), Juan Pablo Jofré (Estados Unidos), Patricia Savastano (Suiza) y Raúl Manzano (Líbano) dialogaron con DIARIO DE CUYO respecto de cómo viven estos tiempos difíciles en cuarentena, muy lejos de su país de origen.



Gabriel Arce, cantante///Austria



El tenor sanjuanino está desde septiembre de 2017 viviendo en Salzburgo, Austria, y cuenta con residencia de aquella ciudad europea con su familia, donde venía ejerciendo su actividad como cantante lírico en producciones de ópera, conciertos de oratorio con orquesta y conciertos a piano; también en Alemania e Italia. Con la declaración de la pandemia y la consecuente cuarentena, toda actuación musical quedó cancelada o postergada indefinidamente para Gabriel y, además, las rutinas cotidianas también se vieron alteradas. "Esta situación creo que, como a todos, se nos vino de golpe. Tratamos de ponerle la mejor onda. En casa nos turnamos con mi esposa para practicar, cantar, estudiar nuevo repertorio. También cocinando aprendemos algunas cosas, miramos un poco la tele argentina para ver cómo está la situación allá", relató Arce sobre sus días, que acompaña tocando la guitarra o entreteniéndose con algunos juegos online. Respecto a lo profesional, espera y desea lo más pronto posible para volver a trabajar: "La mayoría de los artistas estamos aprovechando las redes sociales para promocionarnos; pero en algunos casos no se saca un rédito económico. Se extraña mucho estar en el escenario, creo que hay que tener paciencia y cuidar la salud, de esa forma cuando la actividad vuelva, estemos todos y no falte nadie arriba del escenario, tampoco en el público", opinó.



Patricia Savastano, actriz y docente///Suiza



Patricia Savastano tiene muchas facetas como fotógrafa, actriz, dibujante, intérprete musical y docente no formal. En noviembre del año pasado viajó a Milán, para dar el espectáculo teatral "Carta al Dios Pan" y justo cuando se declaró el cierre de la frontera italiana, se trasladó a la ciudad de Lugano, Suiza. La idea original era quedarse unos tres meses dando sus talleres de libre expresión de arte y salud para cantantes corales, líricos y terapeutas. Sin embargo, deberá quedarse allá por tiempo indefinido: "con todo el dinero que venía ahorrando para terminar de construir mi espacio Búnker de Vuelo, en San Juan; ya que debo gastarlo durante los días que esté aquí", relató. Sin embargo, afirmó que no sufrió tanto cambio a la hora de reorganizar sus días. "Lo bueno que tengo es mucho tiempo libre y hago que el ocio sea fuente de creación para entrar en un espacio ritual dentro de lo cotidiano". Y explicó: "Aprovecho para pintar, estudiar e investigar". Lo que experimentó Savastano fue también que "todas las certezas desaparecieron para mí. Acá como en todos lados, hay información y contrainformación. Mucho no se sabe bien qué está pasando y no se entiende bien de qué se trata. Entonces, ante lo incierto y el espacio vacío, en el silencio, hago reconexión y meditación, para mantener mis defensas altas. Porque hay que estar sanos por dentro y por fuera", señaló.



Juan Pablo Jofré, músico///Estados Unidos



El bandoneonista y compositor vive en Nueva York, uno de los epicentros de infecciones por Coronavirus. La situación es delicada y contó el músico que llevan 50 días de aislamiento. "Obviamente nos afectó mucho a todos, en especial el trabajo como performer. Todos los conciertos que tenía agendados se cancelaron hasta diciembre. También tenía grabaciones en Inglaterra, Australia y otras ciudades de Estados Unidos. Lo único que me queda es un show en Taiwán cuando termine 2020", comentó Jofré. El aspecto de la composición, afortunadamente es diferente: "Tengo más encargos de obras de mis colegas y estoy teniendo más trabajo en ese sentido, gracias a Dios que mi labor ha crecido mucho". Pero el grave problema es que desde el 14 de abril está atrapado en un limbo burocrático. Cuando estaba todo listo para viajar rumbo a Corea del Sur -su esposa y su hijita son surcoreanas- la restricción impuesta a último momento por ese país les impidió abordar el vuelo; y ya habían dejado el apartamento que rentaban en la Gran Manzana. Tampoco pudieron viajar a Argentina. Varado en Estados Unidos y mientras trata de solucionar la situación, un amigo le brindó hospedaje. De todos modos, Jofré cree que lo único que "nos sacará adelante es la creatividad y la inspiración. Estos son momentos para ingeniársela de otra manera y tomar decisiones importantes".



Tamara Wassaf, fotógrafa///España



Vive en Madrid hace 6 años, con su pareja Dante, que también es fotógrafo, ambos trabajan en su casa, taller y estudio. "La cuarentena en casa no es muy distinta de lo que hacía antes, pero por otro lado sí afecta en muchas cosas a la hora de trabajar, porque suelo hacerlo con otras personas que uso de modelos, también en el momento de conseguir materiales o por supuesto salir de estas cuatro paredes y caminar por un parque para airear las ideas", relató la sanjuanina. Ante la situación, se abocó ahora a realizar fotografía de naturaleza muerta con objetos que utiliza a mano o incluso ella misma se convierte en objeto de sus fotografías. Investiga y escribe sobre temas que les resultan de mayor interés y experimenta nuevas exploraciones con otras técnicas y materiales en el dibujo artístico. Sobre la situación en general, opinó: "es complicado como en todos los ámbitos, pero igualmente en el arte siempre a sido complicado trabajar. Hay gente que sigue apoyando al arte y por ejemplo aplazan fechas de exposiciones en vez de cancelarlas como me pasa con una exposición que tenía programada para junio, me da un empujón anímico seguir trabajando en casa y tener nuevo material para el momento de exponer. Pero mis colegas están en situaciones parecidas, incluso los que dan clases y talleres están haciéndolo de manera on line y se han adaptado bien". Por último recomendó en ser 'positivos' y 'creativos' para poder adaptarse.



Raúl Manzano, bailarín///Líbano



Junto a sus compañeras, Gisela Rodríguez, Gema Fernández Yuste y dos colegas de Buenos Aires, el bailarín Raúl Manzano, se encuentra en Beirut, capital del Líbano, desde diciembre de 2019. En esa histórica ciudad, trabajan para la compañía de danza Caracalla Dance Theatre. Contratados por la compañía libanesa, fueron de gira por Arabia Saudita y al preparar nuevas funciones para abril, tuvieron que suspender todos sus compromisos. 'Este párate nos afecta mucho. Por supuesto, no sabemos cuándo volverá todo a la normalidad, porque en el sector teatral, somos una de las partes más perjudicadas", contó el bailarín. "Lo que más nos ha alterado en lo cotidiano es el entrenamiento. Practicamos en nuestros hogares. No es lo mismo que la clase de danza diaria, sea ballet, clásico, contemporáneo o yoga, no tiene el mismo resultado que estar con nuestros maestros en los salones. De alguna manera perdemos ritmo y entrenamiento". Pero sumado a ello, está otro factor y es que ellos son extranjeros y pasando un proceso de adaptación en un país ajeno: "Aquí la cultura es muy diferente. Pese a todo, estuvimos muy activos tratando de adaptarnos", manifestó Raúl. "Tenemos esperanza que todo mejorará, pero hoy, sin giras no tenemos trabajo. Nosotros seguimos cobrando un sueldo porque estamos contratados, de lo contrario, sería muy difícil sostenernos en otro país y sin una moneda. Aquí nos cuidan mucho y eso nos pone tranquilos", expresó.