Ester Expósito y Alejandro Speitzer llegan al catálogo de los estrenos de Netflix para octubre 2020 con el debut de la miniserie Alguien tiene que morir, la cual retrata la historia de la relación entre un bailarín y un joven en medio de la conservadora España de los años 50, la esperada serie producida por Manolo Caro llega este 16 de octubre a la plataforma streaming.

Aprovechando el mes del terror con fechas conmemorativas en México como Día de Muertos, sumado a la festividad de Halloween, Netflix ha aprovechado el momento para sumar al catálogo grandes estrenos este 2020, por lo pronto llega con 6 películas que te pondrán en mood entre las que se encuentran IT, Un lugar en silencio, Ecos mortales, 12 horas para sobrevivir y Cementerio maldito 1 y 2.

Mientras que en la parte de documentales, por fin podremos ver la segunda parte de la exitosa serie de los 90 Misterios sin resolver parte 2, la cual promete traer más casos de misteriosas desapariciones, asesinatos e incidentes extraterrestres.

Además, entre los estrenos de Netflix para octubre 2020 llega la cinta Batman: El caballero de la noche, Dunkerque, Bastardos sin Gloria y un especial de Rocky con todas las cintas existentes.

Las series que llegan a Netflix para octubre 2020

Emily en París (2 octubre)

Alguien tiene que morir (16 octubre)

Gambito de reina (23 octubre)

The Alienist: El ángel de la oscuridad (22 octubre)

La maldición de Bly Manor (9 octubre)

Grand Army (16 octubre)

Somebody Feed Phil: Temporada 4 (30 octubre)

Distanciamiento social (15 octubre)

La universidad para sordos (9 octubre)

Buenos días, Verônica (1 octubre)

Star Trek: Discovery: Temporada 3 (16 octubre)

Tú, yo y ella: Temporada 5 (22 octubre)

La Revolución (16 octubre)

No necesitan presentación con David Letterman: Temporada 3 (21 octubre)

Riverdale: Temporada 4 (9 octubre)

How to Get Away With Murder: Temporada 6 (1 octubre)

Flash: Temporada 6 (20 octubre)

Arrow: Temporada 8 (27 octubre)

La esposa que conozco: Temporada 1 (1 octubre)

Las películas que se suman a Netflix en octubre 2020

Rebeca (21 octubre)

El juicio de los 7 de Chicago (16 octubre)

Más allá de la Luna (23 octubre)

Rapera a los 40 (9 octubre)

Ahí te encargo (2 octubre)

El Halloween de Hubie (7 octubre)

Amor de calendario (28 octubre)

Menéndez: El día del Señor (30 octubre)

Su casa (30 octubre)

El cadáver (22 octubre)

Vampires vs. the Bronx (2 octubre)

Guía de una niñera para cazar monstruos (15 octubre)

Dunkerque (12 octubre)

Lucy (23 octubre)

Blade Runner 2049 (1 octubre)

Godzilla (1 octubre)

Rocky (23 octubre)

Rocky II, la revancha (23 octubre)

Rocky III (23 octubre)

Rocky IV (23 octubre)

Rocky V (23 octubre)

Rocky Balboa (23 octubre)

Creed: Corazón de campeón (23 octubre)

Creed II: Defendiendo el legado (23 octubre)

Bastardos sin gloria (23 octubre)

El agente de C.I.P.O.L. (1 octubre)

Se busca (23/10/2020)

Batman: El caballero de la noche (1 octubre)

Solo los valientes (15 octubre)

Pacto criminal (1 octubre)

El rescate (1 octubre)

No me las toquen (28 octubre)

Especial de Halloween en Netflix

IT (Eso) (18 octubre)

Un lugar en silencio (2 octubre)

Ecos mortales (1 octubre)

12 horas para sobrevivir (23 octubre)

Cementerio maldito (1 octubre)

Cementerio maldito 2 (1 octubre)

Documentales y especiales

Misterios sin resolver: Volumen 2 (19 octubre)

Blackpink: Light Up the Sky (14 octubre)

Sarah Cooper: Everything's Fine (27 octubre)

Vilas: Serás lo que debas ser o no serás nada (27 octubre)

Los secretos de la tumba de Saqqara (28 octubre)

Ya me voy (1 octubre)

Carlos Almaraz: El pintor que jugaba con fuego (1 octubre)

Un mundo azul (Próximamente en octubre)

Salud para todos (22 octubre)

Contenido anime, niños y todo la familia

Sangre de Zeus (27 octubre)

One Piece: East Blue (12 octubre)

Sword Art Online: Alicización (1 octubre)

Black Butler II (30 octubre)

Black Butler II: OVA (30 octubre)

Carmen Sandiego: Temporada 3 (1 octubre)

La peor bruja: Temporada 4 (1 octubre)

Supermonstruos: Día de Muertos (9 octubre)

Tut Tut Cory Bólidos: Halloween (2 octubre)

Academia de cachorros: Temporada 2 (16 octubre)

Rápidos y furiosos: Espías al volante: Temporada 2 (9 octubre)

El autobús mágico vuelve a despegar: La conexión Frizz (20 octubre)

Chico Bon Bon: Un mono con herramientas: Temporada 4 (27 octubre)

LEGO Ninjago: La película (25 octubre)

Scooby-Doo 2: Monstruos sueltos (1 octubre)

Nanny McPhee: La nana mágica (23 octubre)

