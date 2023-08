Los músicos. De izq. a der. Martina y Emilia Rodríguez, Santiago Mijares, Ramiro Tejada y Rodrigo Sánchez.



Cinco siluetas en marcha, codo a codo, con los estuches colgando del hombro, mientras el sol aún está bastante cerca del horizonte. Es una imagen que quedará para recordar el esfuerzo y dedicación de jóvenes músicos sanjuaninos que fueron convocados para participar del Festival Soijar 2023 (Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Argentina) que se realiza en Buenos Aires desde el lunes y que tendrá su gran corolario hoy, con un concierto en Tecnópolis. Rodrigo Sánchez, Ramiro Tejada y las hermanas Emilia y Martina Rodríguez pertenecen a la Orquesta Escuela de San Juan y a ellos se sumó Santiago Mijares, que es alumno del Departamento de Música de la UNSJ. Ellos fueron seleccionados junto a chicos de todo el país para sumarse por un concierto a la Orquesta Sinfónica Infantil Argentina Manuel Belgrano y además formarán parte de la camerata infantil de cuerdas formada para esta ocasión, que también actuará individualmente.



Para esta presentación por partida doble los chicos ensayan arduamente junto a otros 100 pequeños. Tienen delante, esta tarde a las 16 hs, la actuación dirigida por el maestro Ezequiel Silberstein, que anunciaron será transmitida por la TV Pública. Muchos de ellos, como los sanjuaninos, participaron del encuentro que se hizo en Chascomús en febrero y que ahora trasladaron más cerca de CABA.



"Es interesante la propuesta porque vienen chicos absolutamente de todo el país. Te diría que la delegación más numerosa es la nuestra, porque son cinco niños, pero de cada una de las provincias tiene un promedio dos o tres chicos. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de que hayan seleccionado cinco chicos para este encuentro" dijo a DIARIO DE CUYO Jorge Rodrigo, presidente de la fundación Orquesta Escuela San Juan, que tiene un estrecho contacto con la Fundación Soijar ya que su presidenta honoraria, Valeria Atela, fue es la impulsora en el país de la metodología Orquesta-Escuela inspirada en el sistema del maestro venezolano José Antonio Abreu.

Ensayo. Los chicos en una de las prácticas de esta semana.



La experiencia es intensiva, porque los sanjuaninos y el resto de los participantes se instalaron en el Centro Recreativo Nacional en Ezeiza, donde ensayan, están alojados y comen. Por lo tanto, la concentración es total para el gran concierto final en la que abordarán la Sinfonía n 5¦ de Beethoven, y de Vivaldi, de Las cuatro estaciones, Invierno y Verano. Piezas muy conocidas de la música clásica y también complejas para su ejecución dijeron los profes de los chicos.



Entre ensayo y ensayo, los jóvenes músicos pudieron conversar brevemente con este diario y compartir sus sentimientos sobre la experiencia.



"Me siento muy contento de participar del Encuentro Soijar, lo que más me gustó es participar de una numerosa orquesta de la Nación y a disfrutar de lo que me gusta todos los días, que es la música. Conocer gente nueva, compartir momentos relacionados a lo que hago; me siento parte de una familia muy grande. ¿Nervios? Ninguno en absoluto" apuntó Rodrigo que tiene 14 y toca el violín. "Me gusta ver las noticias y saber que voy a ser parte de una de ellas es muy lindo, porque a otra gente le toca el alma y le vibra el corazón sentir y escuchar a músicos" aseguró.



Muy contento, Santiago, que con 10 años es el más pequeño del grupo, también se refirió a su experiencia. "Lo que más he disfrutado ha sido la camerata para preparar Las cuatro estaciones de Vivaldi y no siento nada de nervios. Ser parte de una orquesta numerosa para mí es muy lindo pero también es difícil porque hay que estar concentrado, contar bien los compases y tratar de no equivocarse porque si no es muy difícil después de engancharse" describió el niño, que es alumno en las cátedras de viola y trombón en la UNSJ, que comenzó a los 5 años tocando el bombardino en la Orquesta Escuela, cuando llegó de Venezuela con su familia, -su madre encabeza la cátedra de Trombón en el Departamento de Música-; y aunque ahora por razones de incompatibilidad horaria dejó esa formación, sigue muy vinculado al grupo por el vínculo que formó con profesores y compañeros.



Martina (15 años) lleva 5 años dedicada al violonchelo como parte de la Orquesta Escuela sanjuanina y destacó esta posibilidad de "tocar en una orquesta tan importante, poder participar con gente increíble que toca muy bien, aprender de cada uno de ellos" y "la potencia" con la que suena la orquesta de la que están participando. Su hermana Emilia tiene 12 y toca la viola. "Me siento muy afortunada de haber sido seleccionada para este encuentro. Lo que más me gustó es compartir con mis amigos y aprender junto a mis profesores. Lo que me pone nerviosa es que no me salga las partes, pero yo creo que si me van a salir. Me siento muy emocionada y a la vez nerviosa porque me van a ver muchas personas" resumió.



"Me gustó relacionarme con chicos de otras provincias y conocerlos. Ser parte de una orquesta tan numerosa es una nueva experiencia para mí como músico. Probablemente salgamos en televisión y lo que me parece que está muy bien para que nos podamos dar a conocer y brillar" expresó Ramiro, que tiene 14 y toca el violín.



La conformación de la Orquesta Infantil Argentina, que tuvo su lanzamiento en Córdoba en 2015, constituye uno de los Programas formativos y artísticos de cabecera de la Fundación SOIJAr, con el fin de lograr la promoción socioeducativa y la capacitación académica de los alumnos más avanzados de nivel infantil de este movimiento en todo el país.



Para Rodrigo, que haya niños de los núcleos sanjuaninos en este encuentro "básicamente significa un reconocimiento y un fortalecimiento de la idea de que este proyecto tiene que llegar a transformarse en una política de estado sólida y bien firme. Estamos en ocho departamentos y bueno considero siempre que nos faltan todavía 11" dijo Rodrigo, alma máter del proyecto en San Juan.