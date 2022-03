Con cuatro elencos, dos de Mendoza y dos de Córdoba, dará inicio el domingo próximo el ciclo Títeres Viajeros, que tendrá como epicentro la Sala TES (Títeres en Serio), desde donde se presentó este proyecto, que fue seleccionado por el programa Gestionar Futuro, del Ministerio de Cultura de la Nación. Cuatro domingos consecutivos a partir del próximo -en vísperas del Día Mundial del Títere-, donde chicos y grandes podrán disfrutar de las distintas propuestas seleccionadas en el marco de este programa, que en diciembre pasado comenzaron a trabajar Edita Sigalat, Magalí Sosa y David Gardiol. El ciclo tiene como objetivo "la circulación de profesionales de otras provincias, con el objeto de generar un circuito o corredor", a la vez que "busca posibilitar el acceso de la comunidad a un panorama amplio y rico con una variedad de lenguajes dentro del vasto mundo de este arte milenario", señalaron a DIARIO DE CUYO desde la organización, que a la par ofrecerá talleres en articulación con instituciones educativas y comunales.



"Siempre tuvimos la intención de traer elencos de teatro de títeres de distintas provincias, pero nos faltaban recursos para afrontar tamaña tarea. Postulamos ese deseo como proyecto a una convocatoria de Cultura de la Nación y resultó ganador del programa que brinda apoyo económico para proyectos culturales asociativos que impulsen la reactivación productiva y fortalezcan el entramado cultural con una distribución de presupuesto para cada región del país", comentó Gardiol, quien explicó que hubo una convocatoria nacional y luego un "exhaustivo proceso de curaduría" que concluyó con los elencos seleccionados, si bien quedaron varios que serán parte de futuros proyectos.



Destinadas a público de distintas generaciones, la platea podrá conocer y disfrutar de distintas historias y también técnicas y estéticas. La niña del cerro y Bruno estampilla utilizan la tradicional técnica de guante, La vaca resaca fusiona teatro de cartón (basado en la técnica de teatro de papel japonesa Kamishibai) con stand up, pop up y técnicas de clown; y en El viaje de Luisa hay marionetas de hilo manipuladas a la vista.



"Poner en escena una obra de títeres en esta época es crear un momento mágico que puede durar toda una vida en el ser humano como un recuerdo imborrable y eso lo hace un arte maravilloso. Un objeto que no se mueve, ¡se mueve!; un objeto que no habla, ¡habla! y un objeto que no tiene una historia, ¡la tiene! Poder presenciar que ese objeto pequeño, un títere, comienza tener vida propia, y se transforma en un personaje, nos hace reír, llorar, soñar e imaginar mundo maravillosos. El títere, un arte milenario, seguirá vivo entre nosotros, mientras existan titiriteros con alma de niños y niños dispuestos a ser contagiados de magia", valoró el mendocino Guillermo Troncoso, quien será el encargado de abrir el telón el próximo fin de semana.



Comienza el 20 de marzo y son cuatro domingos consecutivos. A las 19 hs, en Sala TES. Entradas $450 (general) o dos por $700; disponibles en Evenbrite y el día de la función en boletería de la sala.

Enderas Masugui - El viaje de Luisa

Domingo 10 de abril

Sinopsis: Luisa es adicta a su celular. Su vida transcurre entre selfies y redes sociales. En medio de sus vacaciones, emprende una caminata y su GPS falla. Perdida en medio de la selva, frente a un teatro de marionetas abandonado, sucede un hecho mágico: el Teatro Enderas Masugui despierta y allí comienza, el viaje de Luisa.

Elenco: El alma en un hilo- marionetas y miniaturas. Titiritera Rosana López (Mendoza)



La niña del cerro

Domingo 20 de marzo

Sinopsis: Cuenta una bella historia cuyana protagonizada por Brunita, quien vuelve con su familia de trabajar en la cosecha de uva; y siguen con las tareas en el rancho. Aborda la temática de la familia y de sus derechos en las zonas rurales, con mucha identidad, humor y ternura, entre cuecas, zambas y gatos cuyanos.

Elenco: Guillermo Troncoso. Titiritero: Guillermo Troncoso (Mendoza)





La vaca resaca petaca con laca

Domingo 3 de abril

Sinopsis: Es la historia de una vaca argentina que se escapa del frigorífico y se refugia en India, donde son sagradas. Pero, sin poder olvidar a sus pares, decide regresar y organiza, junto con su amiga Rosita, la revolución de las vacas. Una obra de humor absurdo y reflexivo, protagonizado por La Bruja Roja y el Duende Perro Ham.

Elenco: Hamishibai. Titiriteros Eugenia Rojo y Ham Khan (Córdoba)





Bruno estampilla

Domingo 27 de marzo

Sinopsis: Bruno es cartero oficial del Correo Postal Titiritesco, que lleva cartas y encomiendas montado en una motoneta para marionetas. Todos los días, la primera carta que entrega, es para su amada María. Cada destino, una aventura y cada destinatario un misterio. Allá va a cumplir su deber, Bruno Estampilla, un cartero de maravilla.

Elenco: Teatro de ilusiones animadas. Titiritero: Carlos Piñero (Córdoba)