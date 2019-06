La muestra consta de 26 cuadros y 6 esculturas que reflejan el sentido abstracto y la propuesta estética durante diferentes períodos creativos del artista.

Parte de la materia como elemento primordial y con una aguda mirada, empieza a plasmar empastes, colores, formas orgánicas, líneas geométricas pero también desordenadas en el espacio. Todo ese juego perceptivo puesto en acción, Humberto Costa toma a la realidad que lo interpela y lo hace imagen, pero a su vez, esa imagen la termina definiendo el propio observador. Durante años el artista sanjuanino mantuvo esta línea de trabajo y en una nueva oportunidad, compartirá sus creaciones al público a través de una muestra denominada 'Improntas'. Esta exposición que reúne 26 cuadros (en acrílico, óleo y técnicas mixtas) y 6 esculturas de la serie 'Cicloformas' se dará en el marco del ciclo pictórico -inaugurado el año pasado- por la Casa VMA (Vid Montañas y Arte) y el espacio creativo musical 3 Pasos.

(FOTOS MARCOS URISA)

En este contexto, el recorrido visual con ambientación musical que ofrece el espacio elegido, sirve de excusa perfecta para que el público tenga un acercamiento más directo con la producción artística sanjuanina. Dicha muestra cuenta con la curaduría de Emanuel Díaz Ruiz, quien seleccionó y organizó distintos momentos de la producción artística de Humberto. 'Son momentos distintos de lo que estoy haciendo, siempre en lo abstracto, en alusión a la materia. Juego con el azar creativo donde la pintura se vuelve un lugar dinámico', contó el autor y docente: 'largo pistas, no emito significados cerrados. Cuando el observador se para ante la obra, deberá crear sus propias imágenes en base a sus pensamientos y recuerdos, entonces, la obra se completa. Por eso no me gusta dar toda la receta', manifestó el artista. La muestra se inaugurará esta noche a las 21 en Sarmiento 542 sur y se podrá visitar durante todo junio de lunes a viernes de 15 a 21 y los sábados de 9 a 13, con entrada libre y gratuita.