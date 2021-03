Este domingo se vivió una nueva gala de eliminación en Masterchef Celebrity 2. Alex Caniggia, Sol Pérez, Candela Vetrano, Daniel Araoz, Dani La Chepi y Georgina Barbarossa se enfrentaron en una difícil prueba que dejaría a uno de los participantes en el camino.

La noche comenzó con un juego, cuyo ganador obtendría un beneficio clave. Los concursantes debían hacer una degustación a ciegas y, el primero que adivinara qué era lo que estaba probando, sería el que se quede con la ventaja que anunciaría el jurado. Esa persona fue Araoz, quien podría disponer de la ayuda de uno de sus compañeros del balcón durante cinco minutos. Su elegido fue Hernán Montenegro.

En ese momento, el jurado dio a conocer el desafío de la noche. En su isla, cada participante tenía dos cajas, una de madera y otra transparente. Sin conocer el contenido de la de madera, los participantes debían optar por una de ellas y cocinar el mejor plato posible con los ingredientes de esa caja, en sesenta minutos. Una vez escuchada la consigna, los concursantes pusieron manos a la obra y todo su esfuerzo, sabiendo que uno de ellos abandonaría el certamen gastronómico. Quienes ya tenían asegurado su pase a la próxima semana del reality, tuvieron un rol muy activo dando indicaciones en todo momento. Incluso, en un momento los jueces tuvieron que callar a Andrea Rincón, quien se mostró muy efusiva mientras La Chepi era evaluada. “Te vamos a sacar”, le dijeron en tono serio.

Finalizado el tiempo, llegaron las devoluciones de Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, y una vez concluidas, deliberaron para dar el veredicto. En primera instancia, hicieron pasar al frente a Candela, Alex y Georgina, a quienes elogiaron como “los mejores platos” y los invitaron a pasar automáticamente a la próxima ronda. Luego, llegó el turno de La Chepi, Daniel y Sol, quienes según los chefs, no estuvieron a la altura. La primera en ser salvada fue la influencer, lo que determinó que el mano a mano final quedara entre el actor y la conductora de Canal 26. En ese momento, el jurado determinó que la eliminada sea Pérez, quien no convenció con su besugo confitado con batatas y ensalada de espinaca, durazno y vinagreta de pera.

“Creo que te has esmerado mucho, hoy te tocó una caja difícil y no pudiste. Sos una persona con mucha energía, seguí haciendo lo que estabas haciendo, te vamos a extrañar”, le dijo el cocinero italiano. Y Betular agregó: “Hoy se va la autoexigencia de Masterchef, pero esto hace que uno redoble la apuesta. Muchas gracias por pasar por estas cocinas, fue un placer conocerte”. Martitegui, por su parte, le expresó: “Debes estar odiada, pero tenés que estar contenta porque este es el camino”. Conmovida, la eliminada dijo unas palabras de despedida: “Gracias a toda la gente, hacen un laburazo, son re buenas personas. Soy re exigente, no me gusta que nada me salga mal, pero me voy contenta y feliz. Creo que aprendí un montón”.

Así, Sol se sumó a Mariano Dalla Líbera, Cae, Juanse y Flavia Palmiero, quienes fueron eliminados en galas anteriores. Cabe destacar que hace días, Carmen Barbieri se sumó a las grabaciones del reality de Telefe, tras haberse recuperado de coronavirus. En una nota con Flor de Equipo, contó cómo fueron sus días más duros durante la internación. “Me acuerdo que cuando estaba tan mal decía: ‘Tengo que salir de esta por Fede, para no darle otro disgusto, para que él siga adelante, pobre hijo’”, dijo. Y luego agregó que después de salir del coma, verlo a su hijo fue “muy emocionante”. “Él igual es siempre fuerte, tiene una postura para darme fuerzas”, señaló. Por último, habló de los sentimientos encontrados que le generó no estar presente en las primeras ediciones de esta segunda temporada del reality de cocina y dijo: “El programa lo veo desde el año pasado, pero trato de no verlo mucho ahora porque me daba tristeza el hecho de no poder estar ahí”.