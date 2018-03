Murió Emilio Disi a los 74 años, luego de una extensa lucha contra un cáncer de pulmón. El actor se encontraba internado desde el 3 de marzo en el instituto Fleming, en el barrio de Belgrano.

El humorista había tenido una recaída "dentro del proceso habitual de este tipo de enfermedades", según había explicado a Teleshow su amigo, el productor teatral Carlos Rottemberg.

Emilio Parada había sido diagnosticado con cáncer de pulmón a mediados del año pasado, luego de hacerse un chequeo médico. "Estoy peleándola. Estoy tranquilo, no me quiero poner nervioso. Sé que voy a salir, de eso estoy totalmente convencido", había dicho esperanzado, luego de conocer la noticia.

En una entrevista en el living de Susana, había contado, con el humor que lo caracteriza: "Cuando me lo contaron dije 'permiso, voy al baño y vengo'. Me fui a la calle y empecé a putear, decía de todo. Solo. 'Hijo de puta, te voy a ganar'. De repente me paré y dije: '¿Es femenino o masculino?' Me confundí entre la quimio, el tumor…".

Durante el verano, el actor estuvo internado en varias ocasiones y debido las fuerzas que le quitaba el tratamiento de rayos y quimioterapia, mientras estaba en su casa necesitaba una persona que lo cuidara durante las 24 horas.