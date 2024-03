Luego de varios rumores que fueron creciendo con el correr de los días, finalmente Luis Ventura confirmó que Morena Rial está esperando su primer hijo junto a su novio Matías, a 5 años de que nazca Francesco, fruto de su anterior relación con Facundo Ambrosioni.

“Está embarazada, la señora, mi sobrina, Morena Rial. Me animo a decirlo porque en las últimas horas confirmé que también está notificada su familia, razón por la cual es algo consistente y moneda corriente dentro de su realidad que yo quiero que sea llena de felicidad. A mí me pone contento”, reveló el panelista de A la tarde.

Por otro lado, ante la consulta sobre la identidad del padre del bebé en camino, el periodista fue contundente con su respuesta: “No sé, ni me interesa. ¿Sabés por qué? Porque lo tengo que bendecir igual porque forma parte de su realidad y la voy a acompañar”.

“La verdad que a mí me sorprendió. Hace poco más de un mes, me llamó por teléfono y me dijo ‘Tío, estoy embarazada. Por ahora no lo voy a decir porque quiero estar segura, quiero ver cómo se va desarrollando’”, continuó.

Y cerró: “Hablamos de eso y de Francesco que hoy está cumpliendo un nuevo aniversario de bautismo y hablamos cómo está sorteando las dificultades que va teniendo en la vida como encontrar una vivienda como corresponde. Ahora está en Buenos Aires y se va a Córdoba en las próximas horas”.