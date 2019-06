Hernán Piquín y Macarena Rinaldi llegaron para bailar el Pop Latino. Marcelo Tinelli la presentó como “la primera dama”, ya que hace más de un año mantiene una relación con el productor Federico Hoppe.

“No me gusta que me digan ‘Primera dama’, el chiste de Primera dama me incomoda”, indicó Macarena mirando al conductor del reality. Sus palabras sorprendieron a Marcelo Tinelli, quien no esperaba que la bailarina lo enfrentase de ese modo..

Para que quede clara su postura, Rinaldi reiteró: “Me da un poco de calor eso de primera dama. Yo no me siento así”. Consultada por Marcelo Tinelli, Macarena explicó que cada vez que la llama de ese modo siente que el resto de los presentes y el público puede pensar que, al ser la pareja del productor Hoppe, tiene privilegios.

“Trabajo acá antes de ser la pareja de Fede. No es para hacer tanta cosa”, comentó la bailarina mientras intentaba que el momento pase rápidamente y Tinelli les indique que ya podían bailar.

El puntaje de Maca y Hernán

La pareja de baile recibió un puntaje que seguramente los dejará en la mitad de la tabla. Ángel De Brito aseguró: “Acá tenemos un participante añoso, que hizo una coreo moderna. Piquín es de los más viejos, y lo digo con cariño. Es espléndido y la coreo fue lo que más me gustó”.

Macarena Rinaldi y Hernán Piquín en un momento de su coreografía de popo latino (Foto prensa Laflia)

Carolina “Pampita” Ardohain apuntó a un tema reiterativo en cuanto a la pareja, que ya bailó con anterioridad en la pista. “Los trucos de Hernán, buenísimos, y Maca es siempre un fuego. ¿Pero saben qué me faltó? Conexión entre ustedes. No se miran cuando bailan”, destacó la jurado.

Florencia Peña consideró que la coreo fue “muy sofisticada”, mientras que Marcelo Polino pidió el BAR. El periodista les puso un puntaje que los deja en un buen lugar entre los participantes.

El punto extra llegó de la mano de Aníbal Pachano, quien felicitó a Piquín porque “salió del clásico”. La bailarina por su parte, se llevó todos los elogios. “Macarena, sos una bomba como siempre. Coincido en que deben fusionar un poco más”, afirmó el hombre de las galeras.