"Es extraordinario", dice Rolando García Gómez, mientras escucha ensayar a Jorge Rodríguez D'Anna, el pianista de 12 años que junto al ya reconocido joven instrumentista Javier Villegas, tendrán a su cargo un concierto histórico. El día que tocarán en público por primera vez el piano de gran cola Steinway & Sons que el gobierno provincial adquirió para el Auditorio Juan Victoria, dotando a la sala de un instrumento propio, al fin, después de 40 años de espera.



"Y Javier tiene una calidad interpretativa que es fabulosa", sigue diciendo el administrador del complejo Juan Victoria, para explicar la elección para el concierto inaugural. "Estos chicos son dos extremos de con un proyección de talento maravillosa" sostuvo el funcionario, además de consagrado guitarrista.



García Gómez consideró que la elección para esta primera gala del próximo 5 de mayo (que será gratuita), al ser ambos alumnos del Departamento de Música de la UNSJ sirve para "resumir la gran tarea del cuerpo de profesores que ha logrado mucho desarrollo de chicos talentosos". "¿Por qué sanjuaninos? porque se lo merecen. Será un hecho histórico" después de tanta espera, dice García Gómez, quien fue el que gestionó la compra del ansiado piano de conciertos.



Lo que no sabía García Gómez cuando convocó a éstos dos jóvenes pianistas es que de antes, los une otro piano. Hace unos 10 años, Javier actuó en el programa Medianoche Digital de Radio Nacional Clásica de Buenos Aires, donde asistió junto a Ana Inés Aguirre. En la entrevista, se mencionó que el sanjuanino no tenía piano propio y un oyente se contactó con ellos para regalarle el piano en el que él mismo había estudiado. Se trataba de un cura, el padre Hugo Safa, quien le donó Javier el instrumento con la condición de que cuando ya no lo necesitara, en lugar de venderlo, se lo cediera a otros jóvenes talentos. Así lo hizo Villegas, cuando pudo tener el propio decidió que Jorge, Coco como le dicen sus compañeros, fuera el destinatario. Así el piano vertical del padre Hugo ayudó a desarrollar el talento del niño que la semana que viene le pondrá garra al flamante Steinway D-274, la Ferrari de los pianos.



"Para mí Javier es el mejor" dice Jorgito con una gran sonrisa, haciendo valer ese adjetivo. "El me pasó el piano que tengo ahora, eso fue emocionante. Es un honor compartir con él este concierto", dijo dejando al descubierto la conexión que siente con su compañero de formación y ahora escenario.



Coco confiesa que cuando le dijeron que tocaría quedó "impactado" y que su mamá que es violinista de la Sinfónica, se lo contó "casi llorando". Aunque tocó en el Auditorio otras veces, incluso con la Orquesta Sinfónica como ganador del Concurso Vicente Costanza, reconoce que esta actuación lo emociona. "No todos los días inaugurás un piano.Yo creo que no me lo voy a olvidar más", dice el adolescente que este año comenzó a cursar el secundario en el Central Universitario y paralelamente estudia la carrera de Intérprete musical en la Escuela de Música, porque quiere ser concertista.



Por su parte, Javier Villegas, que con 26 años ya tocó en famosas salas de Austria, Alemania, Italia y Francia, también destaca este recital, en el que por separado interpretarán obras de Mozart,Liszt y Ginastera, entre otros.



"Es un concierto muy especial, primero porque se estrena un piano, pero también porque somos sanjuaninos y porque al ser un instrumento nuevo, lo tenemos que domar, aprender a tocarlo, es un compromiso por partida doble", resalta el músico sobre el piano de cola llegado desde Austria, que cómo explicaría la profesora Ana Inés Aguirre sus "cuerdas aún tienen que hacer un surco en el fieltro de los martillos para que empiece a sonar" plenamente.



"Tuve una inmensa alegría cuando supe dos de mis discípulos serían quienes ofrecerían el concierto de estreno del nuevo piano. Javier, con una promisoria carrera que se está consolidando en el país y en el exterior, y Jorge, es un niño que a su corta edad ya ha cosechado sus primeros logros como solista" comentó Aguirre, orgullosa de sus alumnos. "Me pareció significativo y trascendente que la presentación en sociedad de este instrumento tan anhelado fuera asignada a destacados jóvenes sanjuaninos", opinó la docente.



"Tener este instrumento acá nos revaloriza como público, sociedad y como instrumentistas; con un instrumento así uno puede trabajar al nivel de los grandes (...) y el hecho que estemos acá hoy le muestra al resto del país que aquí hay un semillero" de talentos dice Javier, quien con pasión resalta: "Con este piano sacás a relucir el 100 por ciento de las virtudes de esta sala. Ahora todo es proporcional, una sala de esta magnitud con un instrumento de estas característica es el súmmum, es absolutamente todo", resume el pianista.



"Ojalá esté lleno, que vengan todos. Estaría bueno" se esperanza Coco, que es bastante reservado, pero esta vez, se lo nota feliz. Y no es para menos.

El Dato



Recital de jóvenes pianistas. Javier Villegas y Jorge Rodríguez D'Anna inauguran el piano Steinway. Viernes 5 mayo a las 21.30 en el Auditorio Juan Victoria. Gratis.