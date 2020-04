Desde que el año pasado comenzaron a sonar con fuerza los rumores sobre una posible versión teatral de Casados con hijos, se puso en duda la participación de una de sus protagonistas: Érica Rivas.

Luego de que a fines de 2019 se confirmara finamente la realización de la obra y se lanzaran las entradas a la venta, se confirmó que Érica estaría sobre las tablas junto a Guillermo Francella, Florencia Peña, Marcelo De Bellis, Luisana y Darío Lopilato, a pesar de sus dudas iniciales sobre la adaptación del guión a la actualidad.

Sin embargo, en las últimas horas y luego de que se postergara el estreno de la obra de junio de 2020 a enero de 2021 por la pandemia de coronavirus, desde la producción contaron que Rivas no será de la partida.

ÉRIVA RIVAS SE HABÍA COMPROMETIDO DE PALABRA Y EN TODOS ESTOS MESES NO FIRMÓ EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

Un dato llamativo fue el que despertó la alerta: desde la cuenta de Twitter de Agustín Rey se mostró que la imagen de Érica como María Elena que había en la puerta del teatro Gran Rex había sido removida.

Y la información fue confirmada por PrimiciasYa, que dialogó con un integrante de la produción: “En enero 2021 van a estar los protagonistas que habían firmado contrato Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana Lopilato, Marcelo De Belis y Darío Lopilato. El personaje de María Elena no va a estar porque Ériva Rivas se había comprometido de palabra y en todos estos meses no firmó, por lo que en enero 21 van a estar solo los 5”, reveló la fuente, asegurando que Rivas nunca firmó el contrato correspondiente y se decidió finalmente no continuar con las negociaciones, dejándola fuera de la obra.