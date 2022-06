Marta Fort conversó con sus seguidores y sorprendió al contar que se sometió a una rinomodelación. Orgullosa, mostró el resultado y explicó: “Siempre fue una inseguridad”.

Después de entrenar, la joven de 18 años subió un video con una caja de preguntas animando a que sus más de 800 mil seguidores de Instagram le consultaran lo que quisieran o le dijeran qué contenido les gustaría encontrar en su perfil.

Fue entonces que una usuaria le pidió que mostrara su rutina facial. “La verdad es que no me hago mucha skincare ni nada, pero la otra vez fui a un centro de estética que me dejó la nariz así. Siempre fue una inseguridad mía tremenda eso, pero ahora está perfectita”, explicó.

Acto seguido dio detalles sobre el procedimiento: “Me hice una rinomodelación donde me inyectaron ácido hialurónico, un tratamiento temporal y que no requiere reposo”.

Marta Fort habló de su entrenamiento y de lo “estresante” que es ser millonaria

Otros de los usuarios quiso saber de dónde sacaba la energía para entrenar. Ella le dejó en claro que no siempre tiene ganas, pero que todo es cuestión de mantener la constancia.

“No me quiero hacer mucho la ‘influencer fit’ porque empecé hace casi tres meses nada más. Pero cuando no tengo muchas ganas de ir, voy igual básicamente. Aunque no haya dormido o lo que sea, voy igual y después ahí, cuando ya activo, se me pasa”, aseguró.

Otro, en tono de broma, le consultó si la vida de millonaria era estresante. A pura ironía, Marta le siguió el juego y respondió con un video de una carrera de autos en Miami, Florida sobre la que escribió: “Ree, no sabés, jajaja”.