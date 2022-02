En enero pasado aterrizó en Buenos Aires con su placa Salvar el recuerdo y un contundente recital en los reductos Niceto Bar y Newbery. La concreción de ese sueño fue un logro impensado para Martina Flores. Con las exitosas repercusiones de esta empresa aún vigentes, la cantante local aprovechó el envión para realizar un primer tour por la región de Cuyo. Y lo hará de la mano de Gonzalo Elizondo, un baterista mendocino radicado en Buenos Aires que la acompañó en su debut en la capital del país y lanzará su propio proyecto en estas tierras bajo el nombre artístico "Colgado". La confluencia de sus planes dio forma a la iniciativa que se desarrollará mientras espera ser una de las convocadas por la producción de La Voz Argentina como una de las sanjuaninas que superó las audiciones que se llevaron a cabo en Mendoza.



Totalmente autogestionado, este ansiado proyecto arrancará en San Juan el próximo viernes 25 en Mamadera Bar para luego continuar en San Luis y concluir en Mendoza.



"Todo lo hicimos nosotros desde la prensa hasta buscar fechas. En los escenarios, él presentará lo suyo y yo actuaré acompañada por él presentando un mix de temas de Salvar el recuerdo, otros más viejitos y canciones inéditas", explicó la artista que tras estrenar su álbum el año pasado en la sala auditorio del Teatro del Bicentenario, con cuatro funciones agotadas y una banda integrada por Josué Astorga, "Mono" Molina y Diego Vega, recaló en Buenos Aires por primera vez en solitario y con un recital propio, si bien ya había actuado en distintas oportunidades, en colaboración con otros colegas.



"La experiencia en Niceto fue súper grata. Surgió de manera natural, si bien yo vivía persiguiendo la posibilidad durante todo el año pasado, se terminó dando a principios de este. A partir esto, armamos la gira", contó la artista con el propósito de hacer viajar su producción discográfica y recorrer cada provincia del país. Dentro de ese gran anhelo se encuentra la ilusión de programar un periplo hacia el sur, a fin de año. Pero antes de comenzar a diagramar esa travesía rumbo a la Patagonia argentina, la voz de 25 años prevé volver a las salas porteñas, en julio. "Por suerte, quedaron contactos y un equipo de trabajo muy lindo que se armó con María José Ortiz, Johnny "Brócoli' Torres y su hermano Cacho, se abrieron otras puertas y otras posibilidades. La idea también es hacer algunos festivales, esperemos que se dé y también está lo de La Voz, ya no me queda ninguna otra etapa que sortear, sólo queda esperar que me convoquen o no", señaló Martina cruzando los dedos con la esperanza de recibir el llamado del popular reality de Telefe como una de las preseleccionadas del ciclo para la renovada edición.



Paralelamente, la joven no deja de componer. De esta forma, ya nació la primera canción que apuntará a convertirse en un EP conceptual.



Así, imparable, pero sin apuros, escribió un tema que habla de los miedos, "muy, muy autorreferencial", como manifestó. Martina se lanzó de manera profesional en 2016 con el demo Desperté, al cual le siguió el disco Pies a la deriva y otros EP como En Mi y Sesiones Acústicas; y alcanzó el millón de visualización en Youtube con su versión de un clásico como es Durazno sangrando de Luis Alberto Spinetta en 2017. Además, fue soporte de artistas de la talla de Alejandro Lerner, Ismael Serrano y Joan Manuel Serrat, entre otros. Y también sacó los singles Que vuelvas por mí, Tacto y Presente; en el marco de una carrera corta y llena de logros.



"Todo lo que pasó en estos seis años es muchísimo. Mientras pueda hacer música donde sea seré feliz. Lo que siento es que cada año que pasa, se pone mejor. ¡Y ojalá siga así! ", augura la muchacha que transita un camino con una estética muy personal con las metas de crecer y expandirse, sumar y crear.





La gira

El 25 de febrero, Martina Flores actuará en Mamadera Bar (Lateral de Circunvalación antes de llegar a Paula Albarracín) a las 22 hs, luego habrá fiesta con los set de un dj. El precio de las entradas será de: $500, anticipadas a través de su página web haciendo click en el enlace de la fecha o en boletería el mismo día.

El periplo seguirá el domingo 27 en Casa Wicca, en San Luis. Y cerrará el lunes 28 en Mendoza, en Willys bar.

La experiencia en Buenos Aires.

"Era enero y se vivían situaciones adversas como la explosión del covid y en ese tiempo la ciudad estaba desierta, por eso fui pensando que lo que sucediera iba a estar bien. No recibo apoyo económico de nadie así es que decidí ir sola y contratar músicos allá. De 50 ticket se vendieron 45 ¡Fue una sorpresa!", evocó Martina sobre el gran momento que sirvió de disparador para su tour.