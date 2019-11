Y las emociones siguen a flor de piel para Martina Flores. La talentosa cantautora que la semana pasada realizó el lanzamiento oficial de su nueva y potente banda -Martina Flores y Verlámina adjunta-; vuelve a ser noticia... Y ahora de trascendencia nacional. Es que mañana jueves a las 20 hs, la sanjuanina se presentará en el Auditorio Nacional del CCK, compartiendo escenario con artistas consagrados como Pedro Aznar, Kevin Johansen, Hilda Lizarazu, Ariel Ardit, Ligia Piro y Verónica Condomí, entre otros. Será como protagonista del espectáculo "Las voces del vino", un gran concierto dirigido por el reconocido "Poppi" Spatocco, con el que la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) celebrará el "Día del Vino Argentino, Bebida nacional" y que será transmitido a todo el país por la TV Pública el domingo 24, a las 23 hs.



"No me ha dado tiempo ni de soñar algo así. Sin dudas es lo más importante que me ha pasado en mi carrera, la fecha más grande. Compartir con gente de ese nivel significa también muchísima responsabilidad y a la vez una gran oportunidad para aprender de artistas con muchísima experiencia. Espero estar a la altura de las circunstancias, desenvolverme bien y representar muy bien a San Juan", contó a DIARIO DE CUYO Martina, a quien convocaron directamente del Fondo Vitivinícola Mendoza.



A la sanjuanina le asignaron "Pétalo de sal" (de Fito Páez) para que lo cante sola; luego hará "Zamba de mi esperanza", en formato trío con Lizarazu y Johansen; y finalmente dos temas reunirán a todos los artistas en el escenario. Por el momento cada uno ensaya sus voces y arreglos; y el día del show, desde temprano, ensayarán los solos y los generales.



"Cuando hablé con Poppi me ayudó a relajar un montón, porque fue súper cálido, muy amable. Él ya había escuchado algo mío y por mi registro de voz me dijo que me quedaría bien Pétalo de sal, y por casualidad -o causalidad- lo tengo en mi repertorio y con la misma tonalidad en la que él tiene el arreglo. Me dijo que ese día vamos a tener un ensayo solo con el piano y otro con la orquesta, que me quedara tranquila, así que confío plenamente", se explayó Martina, fascinada también con la experiencia sinfónica: "Definitivamente para mí va a ser inolvidable", sentenció con profunda satisfacción.



Si bien es consciente de que esta instancia puede abrirle alguna puerta en Buenos Aires, la música, cantante y compositora expresó que "hoy mi prioridad es hacerlo bien, darlo todo, porque voy a formar parte de un espectáculo muy grande. Son 12 cantantes, 19 canciones y una orquesta de 25 músicos donde la música va a ir entrelazándose con un documental alusivo a la vitivinicultura. Ser parte de algo así es muy copado". Y reflexionó: "Trabajar mucho y siempre esforzarse más viene siendo la respuesta hasta el día de hoy; así que será cuestión de no aflojar y seguir creciendo".



DATO