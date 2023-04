La nueva etapa del grupo folklórico Inti Huama está en pleno desarrollo. Después de haber anunciado el regreso a los escenarios y con la aplaudida actuación que tuvo en la última edición de la Fiesta Nacional del Sol, el trío de Mario Zaguirre, Francisco "Pancho" Godoy y Fonsi Velazco está más enchufado que nunca y por si fuera poco, incorporó nuevos miembros, por lo cual, la familia musical se agranda, con la nueva voz de Eduardo Chirino y el bajista Juan Ramón "Kike" Gutiérrez. Dejan de ser tres para pasar a ser cinco y sonar con más profundidad en una apertura para renovarse con la impronta de siempre y darle un nuevo matiz a la performance en vivo.

El cambio se produjo luego de un camino transitorio que hizo el grupo al salirse Oscar Figueroa y Omar "Cachito" Páez, ambos lo hicieron para seguir otros proyectos personales. Por tanto, esta nueva fórmula se encuentra trabajando en numerosas propuestas artísticas para este 2023. Tanto el nuevo cantante como el bajista, son viejos amigos y conocidos en la escena musical cuyana. Cuentan con años de trabajo en trayectos solistas y de colaborar con otros conjuntos. En especial, Eduardo, que llegó desde La Rioja, siendo muy joven a la provincia, en la década de los 80, fue un gran admirador de la música de los Inti y resulta que, 35 años después, pasó a estar en las filas de sus ídolos folklóricos; "es por esas vueltas que tiene la vida", dijo contento Chirino a DIARIO DE CUYO. "En todo este tiempo pasaron muchas cosas en mi carrera, pero de ser fan a ser parte del conjunto que siempre tuve como referente, es muy hermoso. Pero también una enorme responsabilidad de asumir con gusto y con cariño. Porque hace muchos años que los quiero a todos por igual", contó el cantante dirigido a sus máximos referentes. "Sé que Pancho, Mario y Fonsi tienen toda la experiencia pero lo que intentaré aportar de mí es la mejor voz y ponerme al servicio de ellos", añadió Chirino. De acuerdo a lo que requiera cada canción, la voz de Chirino estará complementada con la de Zaguirre, que en algunas partes estarán ambos al unísono o por partes, armonizando fraseos, volumen y matices, según los arreglos indicados por Pancho Godoy, el orquestador de toda la maquinaria.

Mientras que Kike Gutiérrez tendrá un rol también esencial. Con su bajo irá marcando el ritmo y haciendo de conector entre todos los integrantes del equipo: "La presencia del bajo es necesaria, porque es un instrumento delicado que siempre suena y gracias a la invitación de Pancho, quien me invitó a sumarme, siento un orgullo inmenso de formar parte de una historia musical tan rica que tiene Inti Huama", dijo el bajista, quien considera esta función como "un obrero, el defensor del equipo en la posición del nº5. El bajo es el sostén sonoro del conjunto", definió.

Por su parte, Fonsi al igual que el resto, está consustanciado con este nuevo ciclo. "Estamos entre todos amalgamándonos para sonar lo mejor posible. Si no fuera por el público, que nos empujó a reconsiderar la decisión de dejar todo y volver, esto no hubiera pasado. La idea me encantó y además, de conocer a estos muchachos hace tiempo, los elegimos también por la calidad humana que tienen", afirmó el guitarrista.

Con esta formación, Inti Huama participó en los festejos del aniversario de Valle Fértil, el reciente Sábado de Gloria y como interpretaron un fragmento de la Misa Criolla, el público los ovacionó y hasta les hizo un homenaje en el show. Para el 1 de mayo, será su siguiente compromiso con un recital especial en Tierras Negras y el 28 del mismo mes, pondrán todas sus fichas al ensamble con la Camerata San Juan, más la invitación de Raúl de la Torre, en el Auditorio Victoria, que prometen dar un concierto de lujo.