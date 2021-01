A flor de piel, afable y simpática, María Fernanda Callejón se encuentra en una etapa de plenitud profesional, atravesada por lo pronto en el elenco de Corte y Confección Famosos, que llegará en febrero próximo a las tardes de El Trece; además de su puesto de panelista en la mesa de Polémica en el Bar (América) donde debate temas sociales, políticos y de actualidad. Orgullosa madre de Giovanna, de 5 años, fruto del amor con Ricardo Diotto, hizo un paréntesis en sus compromisos con el certamen producido por La Flia, para dialogar con DIARIO DE CUYO. En la charla, la actriz de 54 años se conmovió al recordar a su madre y su oficio de modista, y se confesó realizada por haber llegado adonde llegó a sus 38 años de carrera y en medio de la pandemia.



- ¿En qué momento llegó la convocatoria para Corte y Confección?



- Estoy feliz. En un contexto tan difícil, yo tuve una pandemia próspera con la oportunidad de estar en actividad con Polémica... gracias a Gustavo Sofovich y Mariano Iúdica, con tantos actores parados. Y ahora llegó Corte y Confección, aunque ya trabajé con Marcelo Tinelli haciendo Buenos Vecinos, Costumbres Argentinas y el Bailando 2008 con la semifinal junto a Pampita y mi sueño por los niños con piel de cristal de los que soy madrina, en el año en que enfermó mi madre y falleció. Así es la vida, te pone posibilidades para crecer en lo laboral, mientras que en lo personal te da unos cuantos bifes que tenés que superar.



- ¿Cuál fue tu primera impresión cuando te ofrecieron participar?



- Cuando me llamaron les dije "¡¿Me llaman para coser?!" (risas). Pero cuando corté, me pasó algo loco. Yo soy hija de una modista... ella trabajó desde los 17 hasta los 45 años. O sea que me crié con el ruido de una Singer, los hilos, los dedales, las tizas, las escuadras, las agujas de tejer con las que me enseñó el punto Santa Clara, además de bordar. Yo todo esto lo mamé, aunque después con una grave lesión en las cervicales a causa de eso, ella se transformó en empresaria. Entonces fui a la reunión de producción súper emocionada, me hizo recorrer mi génesis. ¿Cómo no voy a estar conectada con esto? Pero no quiero spoilear porque la idea es contar mi verdadera historia en el programa.



- ¿Sos de agarrar hilo y aguja? ¿Te sentís preparada?



- ¡Siii! En mi casa coso todo yo. Soy de zurcir, coser botones, poner ganchitos en las polleras, soy muy detallista con las terminaciones así que si se me abre alguna prenda la coso a mano, pero no sé hacer vestidos.



- ¿Cuál es tu desafío?



- Acá adentro el desafío es aprender. Y claramente es un reencuentro con mi madre. Apenas me llamaron, mi hija Giovanna agarró mi costurero y empezó a coser la cola de su traje de Gatúbela ¡Perfecto! Mi madre no se me aparece ni nada por el estilo, pero desde que se fue la extraño tanto, me hace tanta falta, que encontrarme con algo que nos dio de comer, con el trabajo con el que aportaba a la mesa, nos hizo recordar junto a mi hermana Sandra cuando abríamos los placares y veíamos las bolsas de ropa con diferentes nombres a los cuales pertenecía. Esto es una señal muy fuerte de que mi madre está presente, otra señal, porque mi hija es una gran señal, yo la tuve contra todos los pronósticos, la edad, la trombofilia... y esto es algo más; tener la bendición de poder tener una casa y una familia.



- ¿Qué representa esta propuesta para la TV?



- Yo creo que la TV está mutando, porque está mutando el mundo, el ser humano. Y creo que Corte y Confección propone un entretenimiento sano, a la tarde, es un ciclo con mucho éxito que hoy convoca a las celebrities. Mucha gente dice "pero esos no saben hacer un ca..., todo se lo hacen" y yo creo que no es así. A nosotros nos están capacitando en la Escuela de Moda y tenemos cursos intensivos y estoy tomando un curso con una diseñadora que tiene un taller que empezó a vestir a Gio y hoy tiene su cápsula de mallas. Esto es un reality donde estamos siendo filmados permanentemente. La gente va a empezar a conocer a las personas detrás del famoso, una palabra que mucho no me piace. La fama tiene que ver con otra cosa. Acá no se puede mantener mucho un personaje.



- ¿Hay un mensaje detrás del show?



- El mensaje del ciclo es que se puede armar una profesión, redescubrirse, hay personas que tienen capacidades que no saben que tienen. Los espectadores podrán identificarse a través de este arte. Antes el coser era considerado un oficio menor y hoy es imprescindible. Yo si no tengo una modista me muero.



- ¿Y qué significa para el medio artístico en medio "del parate" a causa de la crisis sanitaria?



- ¡Es maravilloso, es volver a trabajar! Aplaudo a Marcelo Tinelli, a toda su producción y a los popes de la tele que se ponen a trabajar. Es necesario que pongan todo, que apuesten para que la maquinaria siga. La gente necesita ver otras cosas y salir del tema Covid-19, hay personas que están solas o que simplemente son adeptas a la tele. Tenemos una televisión muy divertida a la que le gusta dar emoción. Además, muchísimas familias dependen de esto. Es la bendición de hacer lo que nos gusta.



- ¿Y qué te parece el elenco?



- Este formato conducido por Andrea Politti tendrá un elencazo ecléctico en el que cada uno mostrará su arte a su manera. No será sólo cortar un vestido, habrá que presentarlo ante un jurado compuesto por Fabián Zitta, Verónica de la Canal y Benito Fernández, y también por Matilda Blanco a cargo del taller.



- ¿Te ves en la final?



- No me gusta vaticinar. Voy a jugar y competir siendo yo, una mujer de 54 años, plena, con una historia de vida que empecé cuando me vine a la gran ciudad a conquistar las luces a los 17 años, desde Córdoba. Pero nunca pienso que tengo la vaca atada. Estoy segura de que voy a recorrer lugares lejanos a los habituales y salir de mi zona de confort. Transmitiré mis ganas de vivir, mis frustraciones y como las resuelvo, no tengo un as en la manga.



- ¿Se puede decir la fecha de estreno?



- Ya se van a enterar prontito. Y, en la misma semana del estreno tendré la filmación de Los Protectores, primera ficción de Adrián Suar con Polka.



- Un gran anhelo para el sector...



- Volver a hacer ficción es hermoso. Tendré una participación especial en este unitario que arrancará con protocolo junto a Laurita Fernández, Gustavo Bermúdez y Suar. Es una historia de jugadores de fútbol en la que hago de La Bety, madre de Checho, uno de los más maradonianos.



- ¿Cómo te sentís hoy con estos proyectos?



- Siempre cuando uno emprende un desafío te dan nervios y adrenalina. En la vida hay que dejar huella y vivirla, tengo toda mi fuerza en mi familia, en mi marido, mi hija y yo. Si se da alguna vez y la subrogación de vientre ya está o puedo hacerlo a través de la adopción, podría pensar en tener otro hijo, pero hoy, estamos bien los tres.





En otra versión



Después de 3 temporadas con participantes desconocidos para el televidente, este 2021, Corte y Confección estrenará una receta con artistas, entre los que estarán junto a Fernanda Callejón, Nora Cárpena, El "Tucu" López, Miriam Lanzoni, Mario Guerci, Ximena Capristo, Barbie Vélez, Adriana Salgueiro, Anibal Pachano, Pachu Peña, Bicho Gómez y Anita Martínez. El debut está promocionado para febrero.