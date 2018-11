Casi una docena de discos editados, cientos de recitales y miles de kilómetros recorridos, Guasones festeja sus 25 años de carrera con la frente bien alta. La banda de rock nacida en La Plata vuelve a San Juan para celebrar su cuarto de siglo con el público local mañana (ver aparte) en la Sala del Sol.

"Siempre que vamos los shows son muy calientes; nos esperan con muchas ganas, nos motiva para tocar y salimos como si fuera el último show", dijo a DIARIO DE CUYO Facundo Soto, voz y líder del grupo que también integran Maximiliano Timczyszyn, Esteban Monti, Damián "Starsky" Celedón y Matias Sorokin. El último, incorporado recientemente al grupo, en 2016, en una nueva etapa en la que la banda volvió a sus orígenes rockeros.



-¿Cómo los encuentra este festejo?

-Muy contentos, a la banda la encuentra en un grado de madurez bastante alto y girando por México. Hace un año y medio estamos yendo a México, muy contentos, nos reciben bárbaro, vamos creciendo de a poco pero bien. Hicimos DF, Gudalajara y Monte Rey



-¿Sos de hacer balances?

-Miro para atrás y estoy muy contento de lo que llegamos a ser. Primero de estar 25 años y después, es obvio que con los años la banda va madurando, disco a disco... si no hubiese evolucionado la banda tendríamos que haber cambiado de trabajo urgente. El balance que hago es muy positivo, siempre fui muy crítico de lo que hacíamos, de lo que hago, siempre en disconformidad total, tratando de mejorarlo. Hoy me agarra en un momento en que estoy orgulloso de lo que hacemos y cómo lo hacemos también.



-Cuando empezaron, ¿te imaginabas este presente?

-El tiempo no pasó rápido, hace un montón que estamos juntos. Y tampoco me iba a imaginar que tocaríamos tanto tiempo juntos y llegaríamos donde llegamos. De más chico quizás lo soñaba... en algún momento, pero no pensé que pasaría. La verdad que hicimos mucho juntos.



-¿Con la incorporación de Matías vino el cambio de rumbo?

-Empecé a aceptar y llevar con orgullo lo que hacemos desde que entró Mati. Quisimos dejar el formato big band que veníamos teniendo los últimos 10 años, con dos pianistas, sección de vientos... Si bien nos gustó todo lo que hicimos, decidimos parar la pelota y tratar de volver al sonido del principio de la banda; bien de garaje: dos guitarras, bajo y batería. La incorporación de Mati fue bien positiva, desde el 2016 la banda está sonando en vivo muy ajustada, confiada; y en el escenario se nota que estamos contentos con lo que hacemos.



- ¿Cuándo se viene el nuevo disco?

-Creo que el próximo disco recién saldrá en 2020. Estamos con Hasta el final, disfrutando. A medida que pasan los años, cada vez menos, ya no es tanto trabajar y escribir canciones, por lo menos en mi caso. Tenemos muchos discos y muchos años. Grabar un disco significa parar mucho tiempo, tomarte seis meses de laburo intenso; si bien es lindo, hoy en día disfruto más girar por todos lados y tocar en vivo que entrar al estudio. Prefiero seguir disfrutando. Me divierto, es lo que me gusta, tocar en vivo.



-¿Qué pensas de la difusión de la música en plataformas digitales?

-Yo estoy a favor que la gente pueda escuchar todo tipo de música, sin tener que comprar un disco. Antes tenías que gastar en el disco, que está bien, pero nunca podrías escuchar tanta diversidad de música. Pero yo no entiendo nada de streaming, de redes, no tengo ni mail. Me bajé el Whatsapp hace una semana porque me iban a matar mis compañeros de banda.



-¿Cómo ves el rock argentino hoy?



-Para ser sincero, me gustaban más las bandas que yo escuchaba cuando era más joven que las bandas que hoy formamos parte del rock argentino. Bandas que estaban en aquel momento, Virus, Los Redondos, Pappo's blues, Ratones Paranoicos... Son distintas épocas, pero me quedo con lo anterior.



-¿En la renovación no hay bandas que se comparen con aquellas?



-No. Ojalá que sí, no estoy muy al tanto del rock de ahora. He escuchado alguna que otra canción de bandas que no sé si son nuevas pero que las conocí hace poco, que son interesantes. Quizás también es mi edad, me motivaban esas bandas cuando era joven... generalmente escucho bandas de rock de afuera, no sé si está bien que lo diga.



-Para las bandas de tu camada, ¿era difícil hacer música teniendo aún esos referentes que nombrás en la escena?

-Sí, era más difícil todo. No sólo por las bandas, sino porque era difícil grabar un disco, y al no tener redes sociales, nada... por ejemplo: nos íbamos de gira a la costa en el 96. Primero pasábamos la gorra para poder comer en la gira, después pedíamos teléfonos de la gente que nos iba a ver y cuando hacíamos un show en La Plata mandábamos a alguien de la banda a un locutorio y hacíamos 100 llamados telefónicos avisando. Era un laburo distinto.





