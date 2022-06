Aunque nació en Estados Unidos, lleva sangre puramente mexicana. Su fama es gigante y su música hiper difundida y cantada. Tiene 17,5 millones de oyentes mensuales en Spotify, más de 800 mil seguidores en Instagram; casi tres millones en Facebook, y más de cuatro millones en Twitter, lo que demuestra en números que la popularidad de Julieta Venegas goza de buena salud después de diez discos (siete de estudio, el de MTV, un recopilatorio y la banda de sonido de la obra La enamorada) y una trayectoria de más de dos décadas. La premiada cantante mexicana actuará por primera vez a San Juan mañana, en el Auditorio Juan Victoria, donde brindará un concierto intimista acompañada por dos músicos, en el formato trío con el gira por Estados Unidos, México, Colombia, España, Uruguay, Argentina y Chile, desde noviembre del año pasado, partiendo desde Buenos Aires, donde se instaló con su hija Simona hace unos tres años.



"¿Cómo se ve el mundo desde Argentina?" fue la pregunta. "Más lejos", dijo riendo en la charla telefónica que mantuvo con DIARIO DE CUYO antes de su llegada a la provincia; y contó que va y vuelve a México. "Me muevo mucho, estoy tratando de buscar un balance, como que tampoco me voy a lanzar a hacer giras sin parar o algo por el estilo" comentó la autora de Limón y sal y Me voy.



"Me quiero quedar aquí bailando/pero no puedo no no no puedo/porque tengo miedo de salir/a caminar sola por ahí" dice el estribillo de Caminar sola, el nuevo single de la compositora tijuanense - que también editó "Mismo amor", ambos adelantos del disco que editará a fin de año- y con el que entiende es el modo de "explicar lo que se siente ser una mujer latinoamericana, en un cuerpo que no está seguro en las calles por la noche", dice sin esquivar las problemáticas del género- como en su tema Mujeres- algo que aborda porque así lo siente y no como una imposición de la época. "Estoy cantando algo que siento desde la música, desde el arte. No lo hago como una obligación. Me nace hablar de cosas que me interpelan y a través de la música explicar cosas que siento. Yo no creo que la música tenga una obligación o un compromiso, no creo en eso de que lo que yo hago es comprometido y lo que están haciendo otros no lo es. Yo creo que el arte es una expresión en sí misma de lo que se siente individualmente, de cómo se vive y a veces refleja cosas que son más complejas, otras más simples, más coloquial, nunca he pensado que el arte tenga que ser necesariamente comprometido. En este momento del mundo, desconectarte por completo es muy difícil , pero no creo que sea algo que tenga que venir implícito en el arte, para nada" aseguró.



Ante los cambios en la industria musical, donde casi no se edita en formato físico y se impone editar singles primero y al final el disco, Venegas dice sentirse cómoda. "La verdad que sí, me gusta, me da la posibilidad de ser más flexible en cómo presento el disco, me la posibilidad de contar una historia en cada canción que saco, el disco lo tengo hecho, pero no tengo ninguna prisa en sacarlo inmediatamente, hoy, me parece bien irlo hacerlo poco a poco. Las plataformas digitales son un mundo que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, es una manera diferente de escuchar, hacer música y me parece buenísimo" expresó y consultada sobre si implica democratizar el acceso a la audiencia, estuvo de acuerdo en que sí, pero también para el artista. "También la gente que hace música tiene más acceso a ponerla en un lugar, a promoverla desde sus redes...; a cambiado mucho la manera en cómo escuchamos música y lo veo como algo positivo, porque sí da más posibilidades a más nuevos artistas y expresiones, no se centraliza en un solo lugar".



La mayoría de los artistas está apostando a volver a los discos de vinilo y la mexicana no se quedará afuera. "El nuevo disco saldrá en vinilo, me parece que más allá de una moda, es un formato que tiene más sentido, no siento que el CD lo tenga ya. El vinilo tiene algo que me parece que está bueno regresar a eso, que es como tú tienes una participación en poner el disco, en voltearlo, además se escucha distinto. El CD y las plataformas suenan bien, tienes que tener un oído muy elevado para escuchar la diferencia, pero en el vinilo es diferente".



Que si vivir en Buenos Aires la ha influenciado, Julieta cree que sí, aunque no puede explicar en qué precisamente. "No es como que ha cambiado algo en mi manera de escribir, porque estoy pasando más tiempo en Argentina, no sé la verdad... Sí me ha influenciado en muchos aspectos pero no sé si se transmite a la música. Extrañamente, siempre he trabajado con productores argentinos y ahora a este disco lo hice con uno chileno y los grabé en Nueva York (risas) me gusta salir" comentó la artista que tiene dos Premio Grammy y diez Grammy Latinos, dos Billboard Music Award, siete MTV y varios más; sin embargo no parecen desvelarla esas estatuillas. "Es súper bonito que me reconozcan, la verdad, y que mi trabajo sea premiado, pero no es algo así como levantarse a la mañana y pensar 'tengo premios', aseguró la cantante.



EL DATO

Julieta Venegas. Mañana domingo en el Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo casi Urquiza), a las 21.30 hs

Tickets: $5.500, $4.500 y $3.500 en boletería de la sala.