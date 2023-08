Con 25 años de vida, La Beriso, banda nacida en Avellaneda, no para de girar por el país y por el continente. No solo llena estadios y teatros -como el Movistar Arena de Villa Crespo hace unos meses- sino que además no para de generar nuevo material. Como pan caliente está en plataformas "Mienten', disco sucesor de "El último que apague la luz' de 2021, cuyo corte de difusión homónimo es una metáfora y una fuerte crítica a la desinformación y los discursos de odio en redes sociales. Rolo Sartorio y Álvaro Villagra fueron los comandantes de esta nueva producción, que al decir del cantante, es la más amplia lograda hasta el momento. En entrevista con DIARIO DE CUYO, Rolo contó el momento artístico que vive el grupo.



- En comparación con los anteriores discos, en lo sonoro y en lo conceptual ¿Tiene esta obra algún cambio o innovación?

- Sostenemos el mismo pensamiento, nuestra temática es la misma y nuestras letras siguen siendo profundas, porque queremos que le llegue a la gente de la mejor manera. Sí quizás este disco nuevo es el de mayor producción de todo lo que hicimos, ya que introdujimos más músicos en guitarra, bajo, batería y voces, más al laburo de Álvaro Villagra y todo eso, es un plus extra muy importante. Entre todos elegimos las mejores canciones para este álbum, si bien 'Mienten' es el título central, es la canción solamente y no es el concepto del disco. Lo bueno es que entre todos logramos algo muy bueno.



- ¿'Mienten' es un reclamo a algo o a situaciones puntuales que te disgustan?

- El público lo puede interpretar al tema como quiera, pero desde nuestra intención queremos hablar sobre toda esa gente que le llamamos 'heaters' (odiadores) que se la pasan diciendo cualquier cosa por las redes sociales y nunca dan la cara. Todo el tiempo, opinan y mienten.



- ¿Es una síntesis de lo que ocurre con la realidad social argentina?

- Puede ser, pero lo que vemos es que la sociedad no está tan mal como lo que ocurre en las redes sociales, porque aquellos que difaman y odian ahí, no se comportan de la misma manera en la vida real. Es como que lo ocultan, por eso yo lo veo a todo este asunto como una gran mentira.



- ¿Y qué sensaciones te genera esta dinámica?

- Hay demasiada maldad en las redes y sobresaturación de información, que no solo pasa en el ambiente musical, también en el deporte y en la política. Bueno, hay un reparto para todo. Pero tengo esperanza que no será para siempre. Algún día esto cambiará y se terminará, cuando todos se empalaguen de tanta maldad, la cosa se irá limpiando de a poco.



- Hablando de esta gira, ¿Por qué San Juan es una plaza obligada para ustedes en cada temporada?

- Estamos en nuestro mejor momento. Recorremos el país según las salas disponibles y cada año tenemos un mapa donde visitar México, Estados Unidos, Paraguay, Uruguay y varias ciudades y pueblos, en el que disfrutamos mucho. Tratamos de ir a todos los lugares posibles y San Juan, en este caso es un lugar importante para nosotros, porque siempre nos fue bien. Los sanjuaninos son muy cariñosos y respetuosos, eso nos hace volver siempre.



- Con una mirada retrospectiva ¿Sentís que pudieron escapar de la vorágine de la exposición mediática, las polémicas y de estar en el centro de atención?

- Estuvimos en ese lugar bastante tiempo. Ya sabemos lo que es y cómo es. No estar tan expuesto me permite disfrutar más de nuestra etapa artística, que es tocar en vivo. Es lindo llegar a lo más alto, pero estar en la mira de todo el mundo y que nos critiquen, es duro. Por eso preferimos estar un poco más al costado de la ruta. Y así nos va muy bien igual.



- ¿Nunca te acomodaste el traje de 'estrella del rock'?

- Nunca me gustó ser la estrella. Siempre busqué correrme de ese lugar. Mi vida personal es como cualquiera que no sea artista o músico. Cuando subo al escenario y me bajo, soy el mismo de antes.



- ¿Quién está en el centro de atención ahora?

- Están los chicos nuevos con el trap. Me parece que es el momento de ellos y quiero que sigan adelante. Hay que dejarlos que progresen, que a la gente que le gusta esta movida vaya, los escuche y que disfrute.



- ¿Alguna voz o cara que te genere cercanía o admiración?

- No tengo a nadie en especial pero creo que hay que ser empático siempre y me llama la atención la cantidad de gente que mueven. La verdad que me ponen contento los pibes del trap, porque son jóvenes y merecen una gran oportunidad.



- ¿Si te invitaran a hacer una colaboración, aceptarías?

- Sí por supuesto. A mí me gusta mucho hacer cruces con artistas de otro palo.



- Además de cantar y componer ¿Te hace sentir cómodo esta nueva faceta de productor?

- Sí me hace sentir muy bien, en estos últimos discos estoy al frente y algún día quizás también lo haga para otros músicos. Está bueno esto y es un desafío interesante, pero lo veré más adelante.



- Después de tantos kilómetros recorridos ¿Qué le falta a La Beriso por hacer?

- Nada, seguir este camino, tocando, viajando y disfrutando. Ese es nuestro plan.



DATO

LA BERISO. Viernes 18 de agosto a las 22:00 hs. Sala del Sol de Luna Morena (Avenida Rawson 1302 sur). Entradas: generales $6.000 se agrega $600 por compra online. Anticipadas: Tuentrada.com