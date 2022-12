Noche bastante calurosa, aunque reinaba un clima de mucha festividad -tras el triunfo del seleccionado argentino al obtener la copa del Mundial de Fútbol de Qatar- hubo un espacio ideal para celebrar en familia todo este espíritu alegre que reinaba, porque también están las vísperas de la Navidad y Año Nuevo. El escenario fue perfecto, el Anfiteatro del Parque de Mayo, al recibir a un gran ensamble musical integrado por músicos de la Orquesta Sinfónica de la UNSJ, la Camerata San Juan y la Orquesta Escuela de San Juan. El resultado de este combo fue una velada virtuosa, muchos instrumentos, diversos sonidos de cuerdas y metales; muchos jóvenes entusiasmados por tocar obras entretenidas y todo al aire libre. "Navidad en el Parque" fue el título que contuvo toda una propuesta artística, cuyo repertorio fue de música y danza clásica, hasta reconocidos clásicos del rock nacional e internacional. Con el auspicio del Ministerio de Turismo y Cultura, el show fue accesible de manera libre y gratuita para todo tipo de público. No sólo familiares o amistades de los artistas estuvieron presentes, también bastante público casual que se encontraba en la zona se acercaba con sus conservadoras, mate y reposeras y se ubicaron en el semicírculo para verlos y escucharlos con atención. Sonó desde el vals de Shostacovich, pasando por la Danza Eslava de Dvorak y los Toreadores de Bizet. Y por la grilla rockera, con arreglos sinfónicos (de la mano de Enzo Pérez), más la voz invitada de Flor Carmona, pasaron Inconsciente Colectivo de Charly García, Come together de The Beatles, como así también, otros hits de Pappo, Gustavo Cerati y Fito Páez. El ensamble tuvo muchos condimentos, por ejemplo, hubo chicos de 12 años que están dando sus primeros pasos en una orquesta y ante un evento abierto al público, compartiendo filas con otros jóvenes más experimentados y también con músicos ya profesionales. Aunque en la mitad del recital hubo un inconveniente con el sistema de iluminación, que se vio interrumpido por unos minutos, los músicos estuvieron a la altura de las circunstancias y no dejaron de tocar. Con las luces de las linternas de sus pupitres, más las luces de los celulares de los espectadores, la escena a oscuras se convirtió en toda una postal mágica, con la Estrella del Deporte en el centro. En consecuencia, todo el cuerpo artístico tuvo un control de la situación admirable porque a pesar del imprevisto, el show no se detuvo. Esto lo supo valorar la platea y aplaudió con mucha gratitud para los protagonistas. Al final, y para despedirse, sonaron unos villancicos navideños, que con el tema popular "Noche de Paz", dieron por finalizado el encuentro.

Algunos músicos no podían dejar su pasión futbolística de lado y rindieron homenajes a los ídolos de la Selección Argentina.

El violinista Gerónimo Luna, uno de los nuevos integrantes en La Camerata que viene de la Orquesta Escuela San Juan.