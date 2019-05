Moria Casán protagonizó un escándalo en vivo en el programa de Debo Decir (América) al retrucarle a Romina Manguel cuando ella estaba relatando la dura experiencia de acoso sexual que vivió con un importante funcionario del Gobierno Nacional al cual ella prefiere no nombrar.

La diva la trató de mentirosa y frivolizó el caso denunciado por la periodista de Animales Sueltos y Radio Nacional, y la acusó de "un acto fallido" porque el nombre del acosador salió en todas las redes.

El diálogo comenzó así:

-“Perdón, ¿puedo meter un bocadillo? Esta persona que vos estás hablando es el del Banco Central”, disparó Casán.

-“Yo no voy a decir nada”, aseguró Manguel.

-“Yo sí porque está en todos los sitios sociales, y si no querés meterte en algo sabrás que estás expuesta a las redes sociales. O sea, el acto fallido que quisiste cometer ahí para mí fue una guachada tuya, no fue ningún acto fallido”, replicó Moria.

-“Bue, cuando hablamos del maltrato a las mujeres o del machismo a las mujeres me estoy refiriendo a casos como este, como el de Moria. Donde vos estás contando una situación realmente violenta, desagradable e incómoda por ser mujer y…”, expresó Menguel.

-“Es que a mí me dijo que era tu pareja, el señor dice eso en todos los sitios sociales”, interrumpió la diva.

-“Mi amor, lo acabo de leer. Estás en todos los sitios (...) para mí es una guachada tuya porque este señor aclaró que eran pareja”, enfatizó Moria.

-“¿Te parece una guachada que me hayan acosado? No éramos pareja, yo estaba casada”, respondió Romina.

-“Y bueno, pero entonces estabas engañando a tu marido”, aseguró Casán.

-“¡Ay, no me digas! Entonces le cuento ahora a mi marido divino que está cuidando a mis nenas en casa que lo estaba engañando”, contestó la rubia en tono irónico.

-“Yo no te conozco a vos, si no era por Fantino o que te animaste a nombrarme por los Martín Fierro…”, reiteró la diva.

La discusión continuó:

-“Yo solo estoy diciendo que me parece una guachada lo que dice porque estoy leyendo que este señor dice que eran pareja, y que aunque estaba separada, entre parejas se pasaban cosas insinuantes. Por otra parte, Aristóteles decía que la mujer es un ser reproductivo y el hombre un poseedor administrador. Yo soy de las primeras feministas, querida, y tengo mucha más edad que vos, puedo ser tu abuela. Yo soy una gran defensora de la mujer, y a mí nadie me acosó ni me cosificó, ¿sabés por qué? Porque yo no se lo permití”, argumentó Casán, indignando aún más a Manguel.

-“¿Y a las que nos acosaron es culpa nuestra?”, le respondió con una preguntó la panelista del programa de Fantino.

Cuando Novaresio quiso frenar a Moria, ella le remarcó su larga trayectoria a la periodista, y tras recordar que ambas trabajaron junto con María Laura Santillán, la diva tildó a Manguel de tener cierta misoginia con las mujeres.

-“Que yo fui pareja de ese señor es un invento de la política porque no sabían qué hacer para disimular la existencia de esos chats. Es como lo que dicen sobre que Thelma tenía ganas de provocar a Juan Darthés ¿Te das cuenta en lo que se convierte? Te hace pensar mucho”, indicó Manguel, quien aseguró estar pasándola mal por culpa de Moria.