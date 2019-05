Pasó una semana desde que Mirtha Legrand recibió el alta médica después de su internación el domingo 12 de mayo en el Sanatorio Mater Dei, luego de ser operada de una brida abdominal que la había obligado a cancelar la versión dominical de sus almuerzos.

Desde entonces, hubo muchas especulaciones acerca del regreso a sus dos programas. Y si bien el fin de semana pasado salió por teléfono, quedó confirmado que este sábado y domingo también estará Marcela Tinayre en la conducción.

"Estoy en mi casa. Me estoy recuperando muy rápidamente. Los médicos me han dicho que nunca han visto una recuperación así de semejante. Camino en casa, veo televisión, leo, duermo y recibo visitas. Un beso a los tele espectadores. No tengo palabras para agradecer tantos llamados y deseos de pronta recuperación", decía Mirtha emocionada el sábado pasado desde su casa charlando con su hija.

"Un beso a mis colaboradores y supongo que el fin de semana que viene ya estoy en condiciones para volver al programa. Me encuentro perfecto. Fijate que me operaron el domingo y unos días después estoy hablando en vivo en televisión", se despedía, convencida que iba a regresar nada menos que el sábado 25 de mayo.

Sin embargo, los médicos y sus familiares la convencieron de que debe esperar unos días más para sentirse diez puntos y poder conducir sus ciclos sin complicaciones.

Mirtha aclaró que "No vuelvo hasta que me saquen los puntos!!! La Semana que viene si Dios quiere !!", se esperanzó Chiquita. Esto será -si todo sigue bien- el sábado 1 de junio por la noche.

Además, la conductora reconoció que está "Muy repuesta!!!!" (así, con signos de admiración escribió por WhatsApp) y agregó que "Camino y hago kinesiología", como parte de su recuperación.

Marcela Tinayre como invitados del sábado a Beto Casella, José María Muscari, Maju Lozano, el periodista Sergio Lapegüe, el abogado y exrugbier Eduardo "Coco" Oderigo y un sexto personaje ligado a la actualidad que aún no fue confirmado.

Mientras que para el domingo la mesa estará compuesta por figuras del espectáculo en su mayoría como Martín "Campi" Campilongo, Denise Dumas, Martín Seefeld, Julio Bárbaro y Malena Guinzburg.