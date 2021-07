En uno de los recreos de La Voz Argentina (Telefe), Ricardo Montaner sorprendió con una interpretación de su éxito ‘Bésame’. Luego de que se llevara el merecido aplauso de sus colegas, su hijo Ricky le dio el pie para que contara una historia desconocida detrás de este hit, “¿A qué no saben que esa canción tenía otro nombre antes de que saliera? No decía ‘bésame’ en ningún lado. ¿Cómo se llamaba, pa?”, le preguntó. Y la respuesta fue desopilante.

“No decía ‘bésame’ ni en el nombre ni en la letra. Se llamaba ‘Mójame’. Y decía ‘moja el torrente de ilusiones, mójame todas las pasiones’. Cuando llego al estudio a grabarla, el productor Bebu Silvetti no tenía la letra y la escucha cuando empiezo a cantar. En esa época era medio fuerte, era como son ahora los temas de Mau y Ricky. Entonces, me dice: ‘Chatito, esto no puede llamarse ‘Mójame. No... Chatito, mójame por todos lados. No se puede’”, rememoró Montaner sobre el tema que formó parte de su disco Sueño repetido, de 2001.

Frente a la negativa de su productor, el artista contó que le tomó solo 5 minutos darse cuenta que la palabra ‘bésame’ encajaba a la perfección como reemplazo. Ya terminada la anécdota, no dejó pasar la oportunidad de cantar la versión de ‘Mójame’ y sorprender a sus compañeros. “Mójame la boca, con tu lágrima de risa. Mójame la luna y tapa el sol con el pulgar. Mójame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta, y al mar más profundo mójale con tu humedad”, entonó.

Maravillada con lo que acababa de presenciar, Lali Espósito exclamó: “¡Era muy hot, Montaner! ¡Quiero hacer la versión con ‘mójame’!”. Un pedido que llevó a Ricardo a completar la letra de ‘Mójame’ y provocó que la protagonista de Sky Rojo se pusiera a perrear en su silla. “Dios mío bendito, todo se fue al cara...”, remató el cantante.

La reacción de Lali Espósito cuando Mau y Ricky discutían sobre quién es el Montaner más obediente

La versión original de “Bésame” no fue el único momento divertido en la última emisión del reality. Después de que la participante Sabrina Leira hiciera una brillante interpretación de “Crazy”, Ricardo Montaner y Lali Espósito pujaron para intentar sumarla a sus respectivos equipos. “Es difícil pelear con Monta, pero ahí voy... ¡cuidado!”, advirtió la actriz.

Tan feroz fue la disputa entre los jurados que no solo le endulzaron los oídos a la joven, también se acercaron a los padres de la cantante para intentar influir en la decisión final. Y aunque dejó todo en la lucha, Leira terminó eligiendo al más experimentado de los coaches. “Mi decisión es irme con Montaner”, anunció reconociendo que esa hubiese sido la elección de su mamá.

Tras ganar la contienda frente a la intérprete de “Ego”, el músico recibió el elogio de Ricky. “Te felicito, pa”, le dijo. Esta frase llevó a Lali a hacer una particular reflexión. “Soy buena chica, pero yo no soy tan obediente de mis padres”, admitió. Ese comentario generó que los hermanos Montaner discutieran acerca de quién es el más obediente de la familia.

“Desobedientes, ninguno”, apuntó Ricardo. Al escucharlo, Ricky intentó acorralar a su papá e indagó: “¿Y la más obediente?”. Fue en ese momento en el que el mayor de los Montaner no pudo negar que Evaluna era quién mejor se portaba de todos sus hijos.

“Ella es una tipa super respetuosa, súper amorosa. Cuando crecía le decían ‘no puedes ir a tal fiesta’ y ella solo decía ‘ok’. Ni siquiera lo peleaba, ella respetaba esa decisión. Creo que solo lo hacía para que mis padres le dijeran ‘mentira, sí puedes ir’”, interrumpió Mau. Y en contraposición a esa actitud, Espósito reconoció que solía ser muy caprichosa en su adolescencia. “Los que no somos inteligentes decíamos algo tipo: ‘¡Ah, no me dejas ir! ¡Sos el peor papá del mundo! ¡Te odio!’”, concluyó entre risas.