Morena Rial está en su mejor momento. Desde que se separó de Martín Casar, el futbolista cordobés con el que salió durante un año, se la ve de fiesta en fiesta, rodeada de amigos y disfrutando de la vida.

Después de su cirugía reconstructiva, donde corrigió algunas cosas de la piel que le molestaban mucho, se animó a sacarse una foto en bikini y la publicó en sus redes sociales.

Sus seguidores la llenaron de elogios y le dijeron que estaba espléndida. No hay dudas de que se la ve muy feliz y, según lo que postea en Instagram, habría un nuevo amor detrás de su alegría. Se trata de Enrique Sánchez, otro jugador de fútbol con el que tiene "muy buena onda".

"Excelente y maravillosa foto", "Genial More, te admiro", "Grande More, seguí así. Estás cada día más linda", "Te felicito porque siempre le das para adelante. Me gustaría tener tu valor", fueron algunos de los comentarios que recibió.

La hija del conductor de Intrusos sigue dando el ejemplo ante esas chicas que tienen vergüenza de mostrar su cuerpo. Para ella ya no hay motivos para ocultarlo, así que su papá se tendrá que acostumbrar a todas las imágenes que vendrán...