Se esperaba su aparición en Bailando por un Sueño. Y aunque su coreografía no estuvo a la altura de lo que esperaba el jurado, el paso de More Rial por la pista tuvo todos los condimentos. Humor y emoción.

La previa corrió a cargo de su partenaire, Charlotte Caniggia, que desató risas en todo el estudio al confesar que es incapaz de ensayar más de dos horas por una cuestión de "atención"…

Lo segundo llegó cuando Marcelo Polino le dedicó unas palabras a la hija del conductor de Intrusos. "Sé que es una mina muy luchadora. No la tuvo fácil. Y la vida te ha dado una vida hermosa que te la re merecés. La peleás y no bajás los brazos. Has pasado momentos duros, pero estás acá de pie. Más allá del desencuentro de los pasos (…). Sé que no es fácil exponerte", le dijo el periodista. Y ahí, More no aguantó la emoción. Viví ese momento.

El resultado no gustó

Ambas hijas de famosos recorrieron la pista junto a Agustín Reyero al ritmo de “Si nos va bien, nos vamos de joda”, prometió en la previa Charlotte. P

Cuando tuvo que evaluar la performance, De Brito (voto secreto) no tuvo piedad: “Fue espantoso. Les faltó mucho ensayo. Podrían haber hecho algo mejor”.

Pampita (6) hizo varias correcciones y señaló: “A More la vi re bien, le puso actitud. Pero estuvieron desparejos y desprolijos”.

Florencia Peña (5) hizo hincapié en el crecimiento de Charlotte y agregó: “Me gustaría verla bailar de nuevo a Morena”.

Por su parte, Polino volvió a pedir el BAR y les puntuó con un “4”. A su turno, Flavio Mendoza no anduvo con vueltas: “Fue un desastre todo. Pero para Morena no es fácil. Acá los que fallaron fueron la coreógrafa y los dos bailarines principales. Para mí es punto para abajo”.

Laura Fidalgo sugirió que Agustín baile un poco más y mantuvo la nota, mientras que Aníbal Pachano bajó un punto y concluyó: “Es un desastre. Charlotte tiene que escuchar”.

En total, el trío obtuvo nada más que 13 puntos.