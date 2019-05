Está confirmado: Morena Rial se suma a la pista de Showmatch para acompañar a Charlotte Caniggia en la Salsa de Tres, ritmo por el que la pareja participante escoge a alguien que los acompañe en la coreografía.

Así lo confirmó el periodista Ángel de Brito en su programa, quien aprovechó la oportunidad para lanzarle una chicana a la panelista Yanina Latorre, por su reciente cruce en redes sociales con el padre de la joven, Jorge Rial.

Cruce Yanina Latorre vs Jorge Rial

La disputa entre la panelista y el conductor comenzó días atrás, cuando ella opinó sobre el look de su hija en la boda con Romina Pereiro. "No importa que sea tendencia, no vas de jogging al casamiento de tu papá", sostuvo Latorre, comentario que hizo reaccionar a Jorge en redes.

"Espero con ansias el debut de tu hija (Lola Latorre) en el Bailando. Pícnic en puerta", le escribió. De ahí la actual chicana de De Brito a Yanina: "Ahí te vas a hacer el picnic vos". Sin embargo, ella lo negó. "No, yo no soy como Rial. Jamás me metería con Morena", sostuvo.